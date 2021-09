Anmeldelse: Seks til «Sex Education»

«Sex Education» klarer i sin tredje sesong å fornye seg, og det er en ren fryd å følge videre den sjarmerende gjengen fra Moordale High, samtidig som vi blir kjent med nye, interessante rollefigurer og handlingstråder. Den tar for seg dønn alvorlig problematikk, men alt er pakka inn i en skikkelig underholdende og morsom serie.

NYE KONSTELLASJONER: Otis oppdager at populære Ruby har noen skjulte sider. Foto: Sam Taylor/Netflix

Sex-utfordringer på rekke og rad

I sesong 3 av «Sex Education» skal vi tilbake til Moordale High, der vi følger ungdommene og deres utfordringer med sexlivet og livet generelt. I forrige sesong ble det slutt på både Otis og Maeve sitt spirende forhold og ikke minst sex-rådgivningen. Moordale-elevene har ikke latt mangel på rådgiving føre til mangel på sex, noe som montasjen i begynnelsen av sesongen viser ettertrykkelig. Den nye rektoren har imidlertid satt seg fore å få vekk stempelet som sex-skole etter at klamydia-skandalen slo ned året før, og bruker harde midler mot ungdommene. Når rektoren viser seg å være en stor, stygg ulv i pene fåreklær, får det store konsekvenser for flere av elevene.

NY REKTOR: Dr. Jean Milburn er lite begeistret for den nye rektorens strenge sex-regime. Foto: Sam Taylor/Netflix

Hjertelig gjensyn og nye rollefigurer

I denne sesongen blir vi enda bedre kjent med ungdommene på Moordale High. Det er et hjertelig gjensyn med det interessante og mangefasetterte ensemblet, samtidig blir vi introdusert for flere nye rollefigurer, deriblant Jacksons nye interesse, ikke-binære Cal. Det er flere gode handlingstråder med rollefigurer vi tror skikkelig på, blir glad i og føler med. Vi heier fremdeles på Otis (Asa Butterfield) og Maeve (Emma Mackey), vi heier på at Adam skal finne seg selv. Vi heier til og med på Adams far, at han skal bryte ut av sin stive stokk-tilværelse. Selv om det er rollefigurer her som egentlig ikke er så likandes, klarer serien å levere sympati til alle som er med, selv «ulven» har en forsonende side. Det er gode skuespillere over hele linja, men den som fremdeles stjeler alle scenene hun er med i er Otis sin mor, Dr. Jean Milburn, spilt av Gillian Anderson.

NYTT BEKJENTSKAP: Cal (Dua Saleh) vekker interessen til Jackson Marchetti (Kedar Williams Stirling). Foto: Sam Taylor/Netflix

Et vell av personligheter og seksualiteter

Selv om det er mye tull og fjas, veldig underholdende tull og fjas vel og merke, så er det også blodig alvor og eksistensielle spørsmål som tas opp. Serien tar humor på alvor og gjør alvorlige temaer morsomme. «Sex Education» kommer innom de aller fleste seksualiteter og identiteter, men det oppleves ikke som at den pøser på for mye. Det er heller ikke en serie som er i nærheten av å være moralsk fordømmende, samtidig som den ikke blir belærende. Folk er som de er, og har de utfordringene de har uten at det overforklares, men heller gir en langt dypere forståelse av hvorfor de er som de er, og hvorfor de har ulike utfordringer.

Serien er deilig rett-fram på ting og temaer, det legges ingenting imellom. Det er interessant og lærerikt både om ungdommer, ungdommers seksualitet og drømmer, om å være ung, og rett og slett om å være menneske. «Sex Education» burde være obligatorisk i sex-undervisningen på norske skoler og obligatorisk for alle tenåringer og deres foreldre.

Terningkast 6