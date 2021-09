FHI til TV 2: – Vi er nær tidspunktet for full gjenåpning

I dette øyeblikk er nærmere 82 prosent nordmenn over 18 år fullvaksinert. Regjeringen ønsker imidlertid å nå 90 prosent før samfunnet kan åpnes fullstendig.

Men FHI er uenig.

– Vi tenker at det ikke er nødvendig. Dette må vi vurdere helt uavhengig av det målet, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, til TV 2.

– Bør være modne

Bukholm mener likevel det er fornuftig å nå 90 prosent fullvaksinerte. Men at dette ikke kan avgjøre når landet skal åpnes opp.

– Men når vi ser at vi får en effekt på smittespredning og sykehusinnleggelser, så tenker jeg at vi bør være modne for å vurdere dette helt uavhengig av denne 90-prosenten, sier han.

FHI ser også tegn på en tydelig befolkningsimmunitet.

– Det vil ha store konsekvenser for hvordan vi kan gå videre mot et gjenåpnet samfunn, sier Bukholm.

– Vi er nær

Derfor mener han det ikke er lenge til den normale hverdagen kan vende tilbake.

– Ja, vi er nær det tidspunktet nå. Vi ser at smittetallene så vidt begynner å gå den riktige veien, og vi ser at smittespredningen i de deler av aldersgruppene som har vært høy tidligere er under kontroll, sier han.

Bukholm sier også at de begynner å se en effekt på smittespredningen blant de som er uvaksinert.

– Det er et tegn på at man får en indirekte effekt av vaksinasjonen.

Sverige har varslet full gjenåpning av samfunnet 29. september. Per nå ligger svenskene litt bak Norge i vaksinasjonen av befolkningen, med ca. 70 prosent av alle over 16 år fullvaksinert.

På samme stadium som Sverige

– Sverige ligger litt bak oss i vaksineringen, men har likevel satt en dato. Hvorfor har ikke vi det?

– Vi tror vel at vi er omtrent på samme stadium når det gjelder å vurdere smittesituasjonen i Norge og i Sverige, og for så vidt i Danmark. Omtrent på dette tidspunktet kan vi også vurdere det for Norge. Men det er til syvende og sist et politisk spørsmål.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse fredag klokken 13.00. Helse- og omsorgsdepartementet avviste torsdag at det vil bli varslet full gjenåpning, slik Dagens Næringsliv kunne melde torsdag formiddag.