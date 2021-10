Over 100.000 funksjonshemmede i jobbkø: – Flere svarte aldri

Nav klarer i liten grad å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, viser fersk rapport. Lian Cing Lek (29) fikk over femti jobbavslag før hun, uten hjelp fra Nav, fikset fast jobb.

I et laboratorium på Haukeland universitetssykehus sørger to stødige hender for å få frem fine, syltynne snitt av vevsprøver.

Jobben bioingeniør Lian Lek gjør er helt avgjørende dersom leger skal klare å stille riktig diagnose. Det handler ofte om å avsløre kreftsykdommer i tide.

– Jobben er veldig motiverende og interessant, og så har vi er et veldig godt arbeidsmiljø. Så her jeg trives godt, forteller Lek som jobber ved avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus.

JAKTER PÅ KREFTCELLER: Over femti tusen vevsprøver blir analysert hvert år på avdelingen hvor Lian Lek jobber som bioingeniør. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Jobb fremfor trygd

29 år gamle Lian fikk polio som femåring. 17 år gammel kom hun til Norge fra Myanmar som flyktning. Lian har alltid ønsket å jobbe.

– Hvorfor det viktig for deg å jobbe? Du kunne jo fått uføretrygd?

– Ja, jeg kunne fått trygd, men når jeg er i jobb så jeg føler meg inkludert og har større økonomisk frihet, og ikke minst føler jeg meg veldig selvstendig.

SPENNENDE JOBB: Bioingeniør Lian Lek bidrar i jakten på kreftsykdom, og rullestol er ingen hindring. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Lian ønsker å være en bidragsyter til samfunnet som har støttet og hjulpet henne i mange år. Hun ønsker å være økonomisk uavhengig og betaler sin skatt med glede.

Sjokkundersøkelser

I dag står over 100.000 funksjonshemmede i kø for å få jobb, ifølge Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO). De fleste ønsker å jobbe fremfor å passivt motta trygd.

SJOKKRAPPORT: Rapporten som omfatter to undersøkelser konkluderer med at Nav ikke gjør en god nok jobb. Konsekvensen er at færre funksjonshemmede kommer ut i jobb. Foto: FFO

I en fersk rapport presenterer FFO resultatet av to undersøkelser. De avdekker at de fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb selv. Dessuten bidrar ikke arbeidsrettede tiltak i særlig grad til å få folk i jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede.

1120 personer har svart på den ene undersøkelsen som avdekker at 85 prosent sier de har klart å skaffe seg en jobb selv. Kun seks prosent oppgir at de har fått seg jobb gjennom bistand fra Nav.

– Bistand fra NAV for å komme i jobb har liten effekt. De som kommer ut jobb har gjort det gjennom ordinære søkeprosesser og uten hjelp fra Nav, fastslår Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Hvor mange som har vært innom Nav, uten å få nødvendig hjelp, før de selv fikser jobb, finnes det ikke eksakte tall på.

– Men det er vår erfaring at ganske mange av de 85 prosentene har startet med utgangspunkt i Nav, og på et eller annet tidspunkt har hatt behov for hjelp fra Nav, uten at de har fått dette, sier Elvestad til TV 2.

KREVER HANDLING: Undersøkelsene er nedslående mener generalsekretæren i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Fikk over femti jobbavslag

Fra rullestolen bidrar Lian med å redde liv, men det er ingen selvfølge at hun er i arbeid. Veien mot fast jobb og fast inntekt har vært krevende.

SKRYTER: Lian skryter av Nav som hadde en veldig hyggelig og flink kontaktperson, men uten at det sikret henne jobb via Nav. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Jeg har søkt på mer enn femti jobber, men fikk hele tiden avslag. Noen svarte aldri på søknaden min. En gang fikk jeg telefon en time før intervjuet. Siden jeg satt i rullestol, var jeg ikke lenger aktuell for jobben. Det var en deprimerende tid, og jeg var nær ved å gi opp, innrømmer 29-åringen.

Men Lian ga aldri opp. Til slutt fikset hun drømmejobben, uten hjelp fra Nav.

Sjefen til Lian er strålende fornøyd med den alltid smilende og positive kollegaen.

– Det stor mangel på bioingeniører i dag. Vi trenger alle vi kan få tak i, og det Lian har gjort for å komme seg dit hun er i dag, helt uten hjelp, er imponerende, mener Johanne Lind Aasen som er driftsleder ved avdeling for patologi på Haukeland Universitetssykehus.

FORNØYD SJEF: – Hun gjør en veldig god jobb og vi er alle godt fornøyd med Lian, smiler Johanne Lind Aasen som leder avdelingen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Svikter også arbeidsgiverne

Den andre Nav-undersøkelsen som er rettet mot arbeidsgivere, viser at også her svikter Nav, ifølge FFO.

– Nav må ta en langt mer proaktiv rolle i forhold til informasjon og aktiv støtte til arbeidsgivere som skal ansette, sier Elvestad.

Arbeidsgivere i 500 bedrifter har blant annet svart på spørsmål om rekruttering av funksjonshemmede, kjennskap til støtteordninger og om tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Undersøkelsen viser eksempelvis at kun to av ti bedrifter har kjennskap til hvilke tilretteleggingsbehov det kan gis økonomisk støtte til.

– Konsekvensene av dette er ifølge FFO at mange bedrifter dermed i mindre grad ansetter funksjonshemmede, fastslår Elvestad.

Kun halvparten av bedriftene vet hvor de kan inn­hente informasjon eller få hjelp til tilretteleg­ging av arbeidsplassen.

– Og kun én av ti bedrifter har en aktiv rekrutteringsstrategi mht. funksjonshemmede og kronisk syke, selv i offentlig administrasjon og undervisning, opplyser FFO til TV 2.

Trist å høre

SPENNENDE JOBB: Aldri en kjedelig dag på jobb, sier bioingeniør Lian Lek. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bioingeniør Lek mener undersøkelsene er nedslående lesning.

– Det er veldig trist å høre dette i 2021. Mange med funksjonsnedsettelse sitter hjemme, selv om de vil jobbe og selv mange har høyere utdanning, sier Lian til TV 2.

Hun mener det er viktig at undersøkelsene blir fulgt opp.

Nav uenig

– FFO har levert en interessant rapport som vi vil sette oss nærmere inn i. Det er positivt at mange klarer seg uten bistand fra NAV, men det er viktig at de som trenger det får bistand og at ordningene vi har er godt kjent, sier Jan Erik Grundtjernlien som er avdelingsdirektør i Nav.

FFO-undersøkelsen viser at de ordninger som er etablert for å senke barrierene og hjelpe folk i jobb ikke fungerer. FFOs rapport viser at kun en marginal andel får jobb gjennom slike løsninger. De aller, aller fleste får jobb gjennom helt ordinære søkeprosesser.

– Det er flott at mange med funksjonsnedsettelser skaffer seg jobb på egen hånd, men det er også mange med funksjonsnedsettelser som får jobb med bistand fra NAV. Bruk av lønnstilskudd og ordningen med mentortilskudd har økt i 2021, som viser at mange også kommer i jobb med støtte fra NAV.

iKKE ENIG: – Vi kjenner oss ikke igjen i at bistand fra NAV for å komme i arbeid har liten effekt, opplyser avd.dir. Jan Erik Grundtjernlien i Nav. Foto: Ørn E. Borgen

– Funn viser gjennomgående manglende kjennskap til hvilken tilretteleggingsstøtte som kan gis fra Nav og bistand fra Nav for å komme i jobb har liten effekt. Hva tenker dere Nav kan gjøre for å lykkes bedre med jobbrettede tiltak for funksjonshemmede?

– Vi kjenner oss ikke igjen i at bistand fra NAV for å komme i arbeid har liten effekt. Det er godt dokumentert at flere arbeidsmarkedstiltak har effekt på overgang til arbeid, opplyser Grundtjernlien til TV 2 i en epost.

Krever politisk handling

I opposisjon har Arbeiderpartiet tatt til orde for 100 prosent jobbgaranti for unge utviklingshemmede og lansering av tiltak som kan få flere funksjonshemmede inn i jobb. Ap ønsker å gjøre det enklere og billigere for arbeidsgivere å ansette folk med nedsatt arbeidsevne.

– Jeg forventer nå at den nye regjeringen går aktivt inn på dette feltet. Jeg forventer også en bestilling fra Arbeids- og sosialdepartementet, og jeg forventer at Nav selv aktivt tar tak i dette.

UTÅLMODIG: Jeg forventer at Nav går aktivt inn i dette, sier generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Hva må gjøres?

– De er nødt til å gå dypt inn og se på hvilke hindringer funksjonshemmede møter. Og vi må ta utgangspunkt i at veldig mange funksjonshemmede har en god kompetanse. De har gode ferdigheter, og de må få muligheten til å komme seg i jobb, mener Elvestad.

Flere anbefalinger

Fortsatt står flere enn 100.000 funksjonshemmede ufrivillig utenfor arbeidslivet.

– Det er derfor betimelig med en grundig evaluering av de offentlige tiltakene slik at de faktisk virker etter hensikten, mener Berit Therese Larsen, som er interessepolitisk leder i FFO.

FFO har følgende anbefalinger som skal sikre bedre integrering av arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse:

• Offentlige og private virksomheter med flere enn 50 ansatte bør pålegges å ha en rekrutteringsstrategi for ansettelse av funksjonshemmede og kronisk syke

I tillegg bør det innføres en strengere håndhevelse av diskrimineringsloven, slik at flere kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser innkalles til jobbintervju.

• Krav til universell utforming av arbeidsplasser og IKT-systemer bør eksplisitt inn i likestillings- og diskrimineringsloven

• NAV og ansvarlige myndigheter må sørge for at informasjon og veiledning om tilretteleggingsstøtte når ut til alle bedrifter og til arbeidssøkere med behov.

• Det må fremskaffes mer kunnskap om hvorfor funksjonshemmede som har høyere utdanning ikke er i jobb. Det mangler mye kunnskap om denne gruppens utenforskap.