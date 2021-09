Carlsen med mesterlig snuoperasjon: – Motstanderen må i skammekroken

Fire på rad for Magnus Carlsen. 30-åringen tok et langt steg mot turneringsseieren i Norway Chess.

Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 3-0

Tidlig i sitt parti var Carlsen innom den såkalte skrifteboksen, der spillerne kan dele noen betraktninger med tv-seerne mens de spiller.

– Det her tror jeg blir en lang dag på jobben hvis jeg skal ha kjangs til å vinne, lød det fra verdensmesteren.

Samtidig mente 30-åringen at stillingen var jevn, men at Karjakin kanskje stod litt bedre:

TV 2s sjakkekspert ble veldig bekymret etter å ha hørt verdensmesterens dom.

– Nå er jeg nervøs. For det der var Magnus som følte at det ikke var fare i det hele tatt, sa Jon Ludvig Hammer.

– Må i skammekroken

Carlsen, med hvite brikker, var nemlig på vei til å bli satt under et hardt press av russeren. Etter hvert ble han også presset på tid.

Likevel klarte sjakkgeniet å snu partiet til at han hadde størst vinnersjanse.

Og til tross for at han måtte agere med mindre enn ett minutt på klokken i sluttspillet, klarte han å dra seieren i land.

– Karjakin må i skammekroken etter det han har gjort her. Han lå godt an, hadde soleklart best tid, var den som inviterte til slagvekslinger og likevel var det han som gikk tapende ut, sa Hammer.

– Ute av form

Seieren er Carlsens fjerde på rad.

– I de tre foregående partiene, selv om det har vært lange og tøffe partier, var det jeg som presset hele veien. Det var ikke tilfellet i det hele tatt denne gangen, sier 30-åringen til TV 2.

– Dette går litt på kontoen for en spiller som er ute av form (Karjakin), rett og slett. Det er ikke så mye annet å si enn det, fortsetter han.

Carlsen leder turneringen og er 1,5 poeng foran Richárd Rapport før alt avgjøres fredag.

30-åringen skal møte hans kommende VM-motstander, Jan Nepomnjasjtsjij med svarte brikker. Rapport møter Alireza Firouzja med svart.

Firouzja er tre poeng bak Carlsen etter å ha slått Aryan Tari torsdag.

Gladnyhet underveis

Underveis i en seig åpning mot Karjakin fikk Carlsen en gladmelding: Richárd Rapport tok en kjapp remis med hvitt mot Jan Nepomnjasjtsjij, før ungareren tapte armageddon-omspillet.

Det betydde at Carlsen ville ta et langt steg mot turneringsseieren med seier, mens han ville være likt med Rapport med triumf i omspill.

