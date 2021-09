Moxnes fornøyd med møtet. Støre understreker at samarbeid er uaktuelt

Rødts Bjørnar Moxnes var fornøyd etter møtet med Støre torsdag. Jonas Gahr Støre understreker at det er uatkuelt med en samarbeidsavtale med Rødt.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Bjørnar Moxnes (Rødt) møttes på Stortinget klokka 15 torsdag. Støre har tidligere uttalt at han ønsker å ha møter med hele opposisjonen.

– Det var en god samtale, sier Bjørnar Moxnes på vei ut av møtet 42 minutter etter.

Moxnes sier de kommer til å snakke mer med Støre, om mulige samarbeid.

– Vi snakket mest om politikk, og det jeg synes er fint er at Støre var tydelige på at Ap også ønsker endringer. Så er vi kanskje litt uenige om hvor fort ting skal gå, sier Moxnes.

Rødt-lederen sier hans inntrykk er at Støre ønsker å få til reelle forandringer i samfunnet.

Også Støre virket fornøyd etter møtet.

– Nok prat, nå trengs det handling

– Det var en grei samtale. Vi snakket om valgresultatet, og mitt mål om å ha en god og åpen tone med Rødt og MDG, som ikke er regjerings-alternativer for oss, sier Støre.

Han understreker likevel at de har velgere som har vært med på å gitt et nytt flertall i Norge, og at det derfor er viktig å ha en god dialog.

– Vi ønsker å få til en flertallsregjering. En samarbeidsavtale med Rødt er ikke aktuelt per nå, sier Støre.

Onsdag kveld hadde Støre møter hjemme hos seg med Sps Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad. Også Hadia Tajik deltok på møtet.

Det er lagt opp til en rekke møter de neste dagene.