Da det nye badegulvet til Linda (34) gikk i oppløsning, trodde hun forsikringen skulle redde henne

Et nytt badegulv som går i oppløsning kort tid etter innflytting. Rumenske håndverkere som stikker av. En boligutvikler som avvikler seg selv i all hemmelighet.

Linda og samboeren Eivind bor på Oppegård utenfor Oslo. Huset deres ligger luftig plassert med fin hage og togstasjon i gangavstand.

Eneboligen fra 1974 var nettopp pusset opp av boligutvikler FolksEiendom AS da Linda og Eivind kjøpte den i juni 2020.

– Vi bodde på Helsfyr i en liten leilighet. Vi ville ha hage og komme nærmere familie, sier Linda Andersen (34) til TV 2 hjelper deg.

Se episoden på TV 2 Play her.

Fugene sprekker opp

Linda og Eivind flyttet inn i boligen i august 2020.

Ifølge prospektet var badet i første etasje vurdert til TG1, tilstandsgrad 1, markert med grønt lys i prospektet. Da skal kjøper ikke ha grunn til bekymring. Flislagt modernisert bad fra 2020, står det i prospektet.

UFAGMESSIG VÅTROM: Gulvet på det nye badet begynte å bevege på seg. Foto: Linda Andersen

Senere samme høst oppdaget paret at badegulvet var i bevegelse.

– Vi så at fugemassen mellom flisene begynte å sprekke opp. Jeg kunne plukke opp fugemassen med fingrene, sier Linda.

– Komplett angst og frustrasjon

Linda og Eivind merket at de ble stresset. Men de hadde jo forsikring.

– Vi tenkte takk og lov! Vi har forsikring! sier Linda.

De hadde betalt 14.300 for Boligkjøperforsikring Pluss fra Help.

Dette er en forsikring som ifølge Help passer på deg hvis du skulle havne i trøbbel.

Boligkjøperforsikring gir i korte trekk tilgang til juridisk hjelp dersom det oppdages feil eller mangler som utløser krav mot tidligere eier.

Linda forteller om ulike faser hun gikk igjennom da det nye badegulvet begynte å sprekke opp: Komplett angst, frustrasjon, sjokk og sinne.

– Som boligkjøper stoler vi på tilstandsrapporten og det som selger og megler formidler. Og så kjøper man forsikring for at man skal være sikret mot overraskelser, sier Linda.

Selskapet de kjøpte boligen av het FolksEiendom AS, med Peter Fongod som daglig leder.

Men så avviklet Fongod plutselig selskapet han hadde brukt i boligsalget. Og kjøperne ble ikke informert. Se faktaboks.

Slik avviklet selgeren selskapet sitt 1. august 2020 overtok Linda og Eivind boligen de kjøpte av FolksEiendom AS.

20. august stiftet selger Peter Fongod det nye selskapet FolksEiendom Utvikling AS , uten å informere kjøperne.

, uten å informere kjøperne. 28. august avviklet Fongod FolksEiendom AS, fortsatt uten å informere kjøperne.

FolksEiendom AS, fortsatt uten å informere kjøperne. 21. september rapporterte Linda til Fongod om problemene med badet.

29. september sendte Helps advokat reklamasjon til FolksEiendom, og til kontaktinfo opplyst om i kjøpekontrakten. (Kilder: Linda Andersen, Help og brreg.no)

Rumenske flisleggere forsvant

Help sendte 29. september 2020 en reklamasjon til FolksEiendom AS, der det blant annet står at badet som skal være nytt «har misfargede fuger, sprukne fuger og fukt og saltutslag ved sprekkene. En av flisene ser ut til å være løse.»

5. oktober var selger Peter Fongod på befaring på badet. To dager senere kom håndverkere fra det rumenskeide selskapet Byggogsnekker AS innom for å utbedre badet.

Etter mye frem og tilbake og flere måneders venting, viste det seg at rumenerne ikke kunne fikse badet.

Det Linda og Eivind ikke var klar over da håndverkerne dukket opp for å fikse deres badet i oktober 2020:

Byggogsnekker var:

Insolvent allerede 1. november 2019.

Hadde ikke lovlige arbeidsforhold etter 31. mai 2020.

Ble begjært konkurs 21. august 2020.

Hva betyr insolvens? Ifølge konkursloven er insolvens basert på at: 1) Skyldneren kan ikke oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. 2) Skyldnerens gjeld overstiger verdien av hans/hennes eiendeler. Kilde: snl.no

Styreleder i Byggogsnekker AS, Dumitru-Leonard Dumitru, møtte ikke opp i rettsmøtet i Nedre Romerike tingrett, og hadde heller ikke gyldig fravær.

Kravet mot Byggogsnekker AS hadde sin bakgrunn i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Selskapet hadde utestående fordringer på 3,1 millioner.

Dumitru har ikke besvart henvendelser fra TV 2 hjelper deg.

Skuffet over Help

Linda mener at boligkjøperforsikringen var mer eller mindre ubrukelig. Hun er ikke fornøyd med Helps innsats i saken.

– Advokaten oppfordret oss til å ha god kommunikasjon med selger og ta imot den hjelpen han tilbød. Det gjorde vi. Men etter hvert sviktet også den kommunikasjonen og hjelpen, sier Linda.

Les svar fra Help nederst i saken.

– Help slo fast at det ikke var noen part å kreve penger av. Kom de med noen andre råd?

Hva betyr avvikling? Å avvikle er ikke det samme som å gå konkurs. Når du avvikler en bedrift velger du selv at du ikke vil drive virksomheten lenger.

I avviklingsperioden skal styret lage en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar. Eierne tar over ansvaret etter avvikling, så hvis noen har et krav mot selskapet de mener ikke er dekket er det aksjeeierne som står ansvarlig og må betale. Kilder: Conta.no og Altinn.no

– De sa at vi kunne gå mot Byggogsnekker AS direkte. Jeg har prøvd å snakke med dem, men de bare la på da jeg ringte.

– Dere har hatt en kostnad på 80.000 kroner i penger. Men hva har dette kostet dere ellers?

– Siden vi opprettet saken med Help i september 2020 har det vært mange eposter og samtaler med advokaten i Help. Det har vært et jevnt trykk. Da ligger det jo som en sort sky og legger en demper på alt du gjør, sier Linda.

Selger skylder på flislegger

Selger Peter Fongod vil ikke stille til intervju, men svarer via epost at etter at han solgte huset til Linda og Eivind har han sluttet med å renovere hus.

Skylden for det mislykkede badet legger Fongod på det konkursrammede Byggogsnekker AS.

Han mener også at informasjonen om at selskapet hans var avviklet, var offentlig tilgjengelig.

Samtidig mener Fongod at manglende språkkunnskaper kan ha vært en medvirkende faktor i saken.

Fongod skriver i en epost:

SOLGTE BOLIG TIL LINDA: Peter Fongod slettet alt innhold på nettsidene sine kort tid etter at TV 2 hjelper deg spurte om intervju. Foto: folkseiendom.no

«Jeg beklager virkelig det som skjedde med Linda og jeg er veldig leie meg [sic] og legger meg flat. Dette er absolutt ikke det vi ønsker for våre kunder. Min manglende norsk kompetanse har sannsynligvis påvirket kommunikasjon men det er uansett ikke en unnskyldning.»

Da Fongods innleide rumenere ikke klarte å reparere det omstridte badet, fikk Linda inn Bygg- og våtromsgruppen (BOVG) på befaring.

I befaringsnotatet står det at en refuging av sprekker, som ble forsøkt av Byggogsnekker AS, ikke vil være en varig løsning.

Noen punkter fra BOVG-notatet:

Plast i slukhals hindrer fordamping/tilbakesig av vann fra gulvstøp til sluk.

Fall mot innerhjørne i nedslagsfelt for dusj.

Manglende spalte for synliggjøring av lekkasje fra innebygget sisterne.

Ikke tilstrekkelig tilluft for ventilasjon.

Ufagmessig inndeling av fliser - Sprekker i overgang vegg/tak.

EN REKKE FEIL PÅ VÅTROM: Det nyrenoverte badet til Linda Andersen hadde ufagmessige løsninger som f.eks. disse luftehullene boret i dørbladet, og elektrisk vifte i konflikt med lister. Foto: BOVG

– Hvorfor står det i egenerklæring og tilstandsrapport at badet er helt OK, når befaringsnotat innhentet av kjøper viser at badet ikke var OK?

– Egenerklæringen er basert på uavhengig tilstandsrapport fra takstmann som viser at badet var OK, lyder svaret fra Fongod.

– Linda har hatt over 80.000 kroner i utgifter på å pusse opp badet som du hevdet var helt OK. Hvorfor vil du ikke gjøre opp for deg og betale Linda disse 80.000?

– Reparasjonen av badet ansees som reklamasjon på arbeidet. Håndverkerne som hadde utført arbeidet kom og gjorde korrigeringer. Da problemene kom tilbake igjen, var landegrensene koronastengt, svarer Fongod.

IKKE FALL MOT SLUK: BOVG har notert at «gulvet er etablert uten nedsenket dusjsone og med 60 x 60 fliser på hele flaten. Ettersom det er lagt fall mot sluket på hele gulvet er det ikke mulig å legge flisen tilstøtende slukrist motsatt vei, altså med fall mot sluk, denne har dermed ikke fall til sluk, men heller inn mot hjørne i dusjen.» Foto: BOVG

I et brev Peter Fongod fikk av Nordre Follo kommune 21. mars i år, fremgår det at Fongod ennå ikke har papirene i orden for boligen han solgte til Linda og Eivind i fjor sommer.

Det fremgår at Fongod solgte boligen uten godkjent «søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med tilhørende fasadeendring.»

– Hvorfor opptrer du i mars i år under navnet FolksEiendom AS i kontakt med kommunen, når du avviklet dette selskapet mange måneder tidligere?

– Domenet eksisterer, kommunen kontaktet oss på denne mailen og jeg svarte på deres henvendelse, svarer Fongod i en epost til TV 2 hjelper deg.

GIKK KONKURS OG FORSVANT: Visittkortet til styreleder i Byggogsnekker AS, Dumitru-Leonard Dumitru. Foto: Peter Fongod

– Les vilkårene nøye

Advokat Adam Ahlquist er ekspert på boligjuss, og har tidligere vært advokat i forsikringsselskapet Claims Link.

TV 2 hjelper deg har vist ham Linda og Eivinds sak. Han mener Help burde ha fulgt opp selgerens personlige ansvar overfor kjøperne.

–Ja, utifra ordlyden i reklamen så tenker jeg at det hadde vært naturlig at det også var en del av bistanden som inngikk i Boligkjøperforsikring Pluss-pakken. Hvis det ikke inngår, tenker jeg det kanskje hadde vært forventbart for kunden å få med.

Ahlquist oppfordrer folk til å sette seg inn i betingelsene før man undertegner, og minner om at om kunden ønsker en annen advokat enn den Help utpeker, så dekker Help kun offentlig salærsats.

PROSPEKTET: Boligen som Linda og Eivind kjøpte av FolksEiendom AS skulle ifølge prospektet ha et nytt og strøkent bad. Foto: Faksimile finn.no

Kommunikasjonsdirektør i Help, Dag Are Børresen, understreker at Pluss-forsikringen dekker advokathjelp for boligeiere etter boligkjøpet og at vilkårene er tydelig på dette.

– Uansett må vi vurdere om det er mulig å vinne frem. Vår erfaring er dessverre at kjøper i saker der selskapet opphører sjelden får dekket kravet sitt. Det gjelder også i dette konkrete tilfellet, svarer Børresen.

Linda møter Help-sjefen

Mens badegulvet til Linda gikk i oppløsning, var altså den juridiske parten de kunne krevd erstatning fra i ferd med å forsvinne, fordi selger Fongod avviklet selskapet FolksEiendom.

Saken har kostet Linda 80.000 kroner, mange våkenetter og mange måneder med forgjeves venting på rumenske flisleggere som uansett var konkurs.

Solveig Barstad, programleder i TV 2 hjelper deg, tar med Linda for å møte Johan Dolven, administrerende direktør i Help.

PENGER TILBAKE: Help-sjef Johan Dolven ga Linda og Eivind 14.300 kroner tilbake. Foto: TV 2 hjelper deg/Glenn Aaseby.

– Hvorfor har ikke vår advokat hos Help satt større press på FolksEiendom AS, som vi kjøpte boligen av, under avviklingsperioden, spesielt når vi avdekket mange mangler i prospektet? spurte Linda.

Dolven forklarer at boligkjøperforsikringens opprinnelse var å skape en motvekt til eierskifteforsikringen, altså selgers boligselgerforsikring, fordi da trenger man advokat for å hevde seg i en rett.

– De fleste brukte privatboliger selges av privatpersoner. Så det at dere har kjøpt av et AS gjør denne situasjonen veldig spesiell. Med én gang vår advokat begynte å se på saken oppdaget vi at selskapet var under oppløsning eller var oppløst. Da er det etter loven ingen å gå til for å hente penger.

Dolven legger til at Help-advokaten likevel fortsatte i lang tid å ha dialog med eier av selskapet som hadde oppløst seg selv.

– Det så ut som de var villige til å rette opp likevel. Så det var en dialog mellom vår advokat og dere, hvor det kom folk til huset for å rette det som ikke var bra. Kjøper man bolig fra en privatperson som har boligselgerforsikring, da har man en søkegod part. Men når det dreier seg om et aksjeselskap som oppløses eller går konkurs, da har man ikke noen å gå etter.

– Da trenger man egentlig ikke boligkjøperforsikring hvis man kjøper fra et AS, er det det du sier? lyder et spørsmål fra Barstad.

– Jo, de fleste AS driver skikkelig, og de består også etterpå, og da har man et krav mot seriøse aksjeselskap, svarer Dolven.

Linda får pengene tilbake

Johan Dolven betegner det som skjedde med Linda og Eivind som «en helt fortvilet situasjon».

På slutten av intervjuet sier Dolven at han vil gjøre noe mer for å hjelpe Linda.

– Boligkjøperforsikringen varer i fem år, og siden dere har vært så uheldig at dere ikke har en søkegod part og dere har betalt 11.500 for forsikringen så skal dere få tilbake de pengene fordi da innser jeg at dere ikke har glede i den forsikringen videre.

I tillegg har Help gått med på å refundere Pluss-forsikringen til 2800 kroner.

MØTE MED HELP-SJEFEN: Takket være TV 2 hjelper deg fikk Linda Andersen refundert hele beløpet hun hadde betalt for boligkjøperforsikringen: 14.300. Foto: Fredrik Drevon.

Det betyr at Linda fikk refundert 14.300, altså hele beløpet Boligkjøperforsikring Pluss kostet.

Johan Dolven presiserer hva dette gjelder:

– Boligkjøperforsikring betales én gang, og gjelder i fem år. Den følger reklamasjonstiden etter avhendingsloven.

– Advokatforsikringen (Pluss) er derimot en forsikring som fornyes årlig, og dekker andre forhold enn boligkjøpet. Selv om Linda har hatt denne forsikringen det første året, har HELP betalt denne tilbake etter ønske fra Linda, opplyser Dolven.