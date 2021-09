Vi må slutte å være så sinte

Mandag kunne Miljøpartiet De Grønne notere seg for det beste stortingsvalget i sin mer enn 30 år lange historie.

Stortingsgruppa vokste fra én til tre representanter. Det burde være grunnlag for å juble innad i partiet.

Likevel er tusener av grønne valgkampaktivister skuffet, og media er fulle av oppslag om at valget var et nederlag for partiet.

Årsaken er at forventningen var så mye høyere, både i partiets egne rekker og i det politiske miljøet generelt.

Meningsmålingene og medlemstallet pekte rett oppover etter publiseringen av FNs klimarapport, men valgresultatet endte likevel rett under sperregrensa.

Når 1500 stemmer mer hadde gitt partiet fire eller fem ekstra mandater på Stortinget, er det naturlig å lure på hva som kunne vært gjort annerledes.

At det kanskje sitter noen tusen velgere og angrer på at de ikke brukte MDGs stemmeseddel er liten trøst.

Vi grønne må tenke gjennom hvorfor de ikke brukte denne seddelen.

Jeg tenker det er tre områder der MDG må forbedre seg:

1) Vi må ikke være så sinte. Det er ikke nødvendig å skjelle ut dem som ikke er helt enige med oss – vi må samarbeide med dem om å finne løsninger.

2) Vi må ikke bare snakke om klima. Alle vet at MDG har en radikal klimapolitikk. Dessverre er det mange som ikke kjenner partiets landbrukspolitikk, utenrikspolitikk eller skolepolitikk. Vi må oppnå troverdighet også på slike områder om vi skal kunne bli et grønt folkeparti.

3) Partistrategene må innse at Oslo ikke er hele Norge, og at en retorikk som slår an i storbyene kan være kontraproduktiv i mesteparten av landet.

Derfor trenger MDG også å fronte noen figurer som ikke er unge kvinnelige akademikere.

Disse punktene og mange andre vil naturligvis bli grundig drøftet i partiets organer i tiden framover.

Som partiveteran er det mitt håp at vi skal ta lærdom av årets resultat og passere sperregrensa med god margin ved neste korsvei.

