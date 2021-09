Piers Morgan har fått ny jobb

Det nye TV-programmet vil ha premiere i starten av neste år og vil bli sendt over hele verden. Det skriver News UK.

Samtidig vil den kontroversielle programlederen bli fast spaltist hos den britiske avisen «The Sun» og amerikanske «New York Post». Begge er eid av mediekonsernet til Rupert Murdoch, News Corp.

– Jeg er svært glad for å komme tilbake til News Corp. Det var der jeg begynte mediekarrieren min for mer enn 30 år siden, sier Morgan i en uttalelse.

– En alle vil ha

Samtidig omtaler han Rupert Murdoch som en konstant og fryktløs forkjemper for ytringsfriheten. Murdoch på sin side, beskriver 56-åringen som en brilliant programleder og dyktig journalist.

– Morgan er en programleder alle TV-kanaler vil ha, men ingen tør ansette, sier mediemogulen.

– Jeg vil at mitt nye show skal være et fryktløst forum for livlige debatter og intervjuer som setter dagsordenen, og et sted som feirer retten til alle å ha en mening, fortsetter Morgan i uttalelsen.

56-åringen skal også presentere en rekke «True Crime»-dokumentarer for sin nye arbeidsgiver.

Sluttet etter Markle-kritikk

I vår valgte Piers Morgan å slutte i jobben i programmet «Good Morning Britain», etter krass kritikk mot Meghan Markles' uttalelser om dårlig mental helse fra tiden innad i det britiske kongehuset.

Etter det mye omstridte intervjuet med Oprah Winfrey gikk han hardt ut mot hertuginnen i «Good Morning Britain» og sluttet samme dag etter kritikk fra medprogramleder Alex Beresford.

Uken etter ga han et intervju til nettopp Fox News. I intervjuet kom det frem at 56-åringen fortsatt står ved meningene om at han ikke tror på Meghan Markle, og forteller at store deler av det britiske folk støtter uttalelsene. Det skriver The Guardian.

– Gamle, unge, svarte, hvite, det spiller ingen rolle. De har kommet opp til meg i hopetall hver dag, sier han i intervjuet og beskriver Meghan og Harrys intervju som «billig, smakløst og uheldig».