Åpenhjertig Erna: – Det er få andre jobber som dominerer familien så mye

Hun har ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronapandemi, men hun var klar for en runde til som landets leder.

Høstens stortingsvalg gikk ikke helt den retningen Erna Solberg og den sittende regjeringen hadde håpet på, og derfor må hun nå tre av og la Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet, trå til som neste statsminister.

– Det var ikke uventet at vi ikke kom til å få gjenvalg som regjering, selv om vi sloss hardt og godt og hadde fantastisk stå-på-vilje i Høyres organisasjon, og blant regjeringspartnere. Det ble jobbet helt til siste liten, forteller Solberg til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det er klart at vi visste at det er veldig vanskelig å få en tredje periode. Det var jo ikke uventet, og man må jo alltid være forberedt på at man kan måtte gå av, og det er jo ikke tull når jeg sier at jeg har vært forberedt på det hele tiden.

Har ingen planer om å gå av som partileder

Veien videre ser Solberg for seg at hun fortsetter å lede Høyre de neste fire årene, og stiller som statsministerkandidat også ved neste stortingsvalg, om alt går etter planen.

– Det er partiet som bestemmer hvem som er leder og statsministerkandidat. Jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å holde på med dette i åtte år, forteller Solberg.

PÅ VEI TIL VALGLOKALET: Sammen med ektemannen Sindre er Erna Solberg her på vei til å stemme ved stortingsvalget 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg har motivasjonen til å fortsette som partileder, og gjerne statsministerkandidat. Men så har vi jo også mange gode talenter i partiet, og på et tidspunkt skal vi ha et generasjonsskifte i vårt parti, sier hun.

– Jeg går ikke av. Jeg skal sitte på stortinget, jeg skal lede opposisjonen og jeg skal sørge for at den nye regjeringen får både utfordringer og støtte om det er riktige ting de gjør.

Krevende for familien

Under valgvaken holdt Solberg en tale, hvor hun blant annet takket familien for støtten gjennom de siste åtte årene, og det var tydelig at hun ble rørt av å snakke om det.

– Det er forståelsen av at det er krevende for familien. Statsministerjobben krever mye, livet som partileder krever mye og det gir jo dem en oppmerksomhet som de kanskje egentlig ikke ønsker, forteller Solberg.

– Så vet jeg at det er noen gøye ting med det også, og jeg har jo fått mye støtte fra dem rundt saker og politiske ting.

MYE STØTTE FRA FAMILIEN: Her er avtroppende statsminister Erna Solberg og hennes ektemann Sindre på Bystrandfestivalen i Bergen i 2021. Foto: Javad Parsa/NTB

– Men det dominerer jo en hel familie, med det jeg gjør. Det er få andre jobber som dominerer familien så mye. Og særlig det med at familien blir kjendis. Det er litt krevende i en ungdomstid, sier hun.

Den nye hverdagen

Nå som hun må flytte ut av statsministerboligen ser Solberg frem til å bo mer i huset sitt i Bergen.

– Jeg får pendlerleilighet. Jeg har jo enebolig i Bergen, og der får jeg sannsynligvis vært litt mer.

– Det er viktig å huske på at stortingsrepresentanter må ha et sted å bo, uten å måtte flytte fra der de kommer fra. Det hadde ikke vært holdbart i vårt demokrati om det endte opp med at alle måtte bo i Oslo, og ikke ha et sted hjemme å bo.

GALLAMIDDAG: Det er ikke sikkert det blir like mange gallamiddager på slottet nå som Erna Solberg skal tre av som statsminister. Foto: Heiko Junge/NTB

I tillegg til å bo mer hjemme i Bergen, må Solberg nå venne seg til en hverdag uten livvakter, sjåfører og «veskebærere». Hvordan det skal se ut hjemme og i den nye pendlerleligheten tror Solberg blir ganske likt som før hun ble statsminister, og forsikrer oss om at hun bare er et helt vanlig menneske.

– Den viktigste øvelsen i mitt liv er å lære seg å kaste ting, jeg tenker alltid «dette får jeg sikkert bruk for en gang», forteller Solberg og humrer litt.

Rørende historier

Gjennom tiden som statsminister er det mye som har satt sitt preg. Solberg forteller at det hun kommer til å huske mest på er personene hun møtte som hadde en dyp historie å fortelle.

– Jeg tenker at det som går mest inn på meg er å møte folk etter naturkatastrofene og krisene som har vært, om det er brann i Lærdal eller Turøy-ulykken og familier som har mistet sine, sier hun.

Sorgen disse menneskene opplever beskriver Solberg som noe av det vanskeligste å være i, og det treffer henne derfor dypt at de velger å dele det med henne.

– Jeg opplever at det å være tilstede, høre på dem, er en form for trøst – at de blir sett.

Det er altså ikke bare store politiske avgjørelser man må stå i som statsminister, men møtet med mennesker i hele Norge som har en historie de ønsker å dele.

– Møtene jeg har med personer som er villig til å snakke om det som er vanskelig i livene deres er kanskje det fineste jeg opplever, forteller Solberg, og fortsetter med å dele et av disse møtene:

– Jeg har sittet med en mann som døde tre dager senere, som snakket om hvilken lindrende hjelp han hadde fått på et sykehus, han og familien snakket om det. Og da tenker jeg at da er jeg privilegert, fordi de prioriterer å bruke en halvtime på meg og fortelle hvordan helsevesenet har hjulpet og ikke hjulpet dem i sluttfasen av livet.

Ikke alltid like populær

I målingene til Høyre i 2009 lå partiet på ti prosent, et så lavt tall som de aldri hadde sett før, med Erna Solberg i spissen. Hun fikk mye kritikk på den tiden, og flere kommentarer om at hun burde gå av som partileder, at hun ikke hadde troverdighet og ikke begeistring fra velgerne. Solberg oppfatter ikke den tiden som så tøff som den fremsto i avisene.

– Jeg har opplevd at jeg har hatt stor støtte i partiet hele tiden. Hver gang det går opp og ned med et parti, så finner journalistene noen som mener noe annet. Og da får sentrale i Høyre skylden for nedgangen. Bildet ser gjerne litt annerledes ut i media enn det er på ekte, forklarer Solberg.

Solberg har også en forklaring på nedgangstiden, og tror ikke det har noe med henne som partileder å gjøre.

– Det var to ting som skjedde: Vi gjorde et dårlig valg, og da hadde jeg vært partileder i litt over ett år. Men det lå i kortene at vi kom til å gjøre et dårlig valg, forteller hun.

– Vi kunne kanskje ha gjort et litt bedre valg om vi hadde gjort noen andre strategiske trekk på den tiden, legger hun til.

Som ny partileder var det også viktig for Solberg at det skjedde noen endringer utad for partiet, en endring som har vist seg i senere tid å trekke mange flere velgere, men som i valget i 2009 ikke var det som skulle til.

– Så begynte vi også på en endring av Høyres politikk, eller mer en endring av bildet av Høyres politikk. Fordi jeg var opptatt av at vi måtte snakke mer om andre saker enn bare skatt og skole, forteller Solberg.

Ble tryggere på seg selv

Det var mer enn bare Høyres politiske fokus som endret seg på tiden mellom nedgangen og valgseier. I tillegg til kommentarer om Ernas strenge politikk og kallenavn som «Jern-Erna», fikk hun mange kommentarer på utseendet sitt.

I biografien som Renate Nedregård skrev om Erna Solberg står det at folk hadde meninger om alt ved henne, fra klesstil, til hår, til briller og noen kilo for mye.

ERNA I 2005: Da hun ble partileder hadde Erna Solberg en litt annen stil enn den hun har i dag. Foto: Bjrn Sigurdsn/NTB

– Da skjedde det en endring ved deg?

– Først og fremst klippet jeg håret, ler Solberg.

– Det blir ofte lagt merke til mange forskjellige ting. På den tiden var jeg småbarnsmor, jeg hadde veldig dårlig tid. Nå har jeg bedre tid, jeg har begynt å bruke mye mer sminke. Jo eldre du blir, jo mer sminke bruker du - nesten som tenåringer.

– Så ja, det ble noen forandringer, og da blir du tryggere i deg selv. Men det er viktig for meg å si at det var politikken jeg sto for. Og det var politikken som ga meg trygghet, fordi jeg visste at jeg hadde et politisk prosjekt.

Nå ser Solberg fremover, og med troen på sin politikk føler hun seg sikker på at Høyre kan komme tilbake i regjering ved neste valg.

– Det er det politiske prosjektet som gjorde at vi vant valget i 2011, 2013 og 2017, kanskje ikke i år, men det er det som kommer til å gjøre at vi vinner valget i 2025, stadfester Solberg.