Solskjær om kritikken: – Det er svart-hvitt

Etter å ha åpnet sesongen med ti poeng på fire kamper og tabelltopp i Premier League, gikk Manchester United på trynet i Champions League-åpningen.

I Bern ble Manchester United sjokkert av Young Boys og tapte 1-2.

I etterkant har United-manager Ole Gunnar Solskjær fått krass kritikk, spesielt for byttene og omleggingen til fem forsvarsspillere i andre omgang.

Solskjær er ikke overrasket over at de kritiske røstene kommer etter tap.

– Man pleier å bli dømt i media for utfallet fremfor intensjonen. Det er svart-hvitt. Vi går inn i kamp og tar valg med gode intensjoner. Spillerne takler og slår pasninger med gode intensjoner, sier Solskjær.

– Men det er utfallet som bestemmer hvilke overskrifter som lages. Det er veldig, veldig sjeldent at en kamp er helt fantastisk eller virkelig, virkelig dårlig, fortsetter den tidligere Molde- og Cardiff-manageren.

Solskjær aksepterer at forventingene til Manchester United er høye.

– Vi forventer mer av oss selv, og kampen vi leverte var ikke etter vår standard.

Da spillerne var samlet igjen torsdag morgen, var det som Solskjær forventet.

– De er fokuserte og litt skuffet, men ikke for nedbrutt. Vi vet at det er et tilbakeslag og at vi må gjøre det bedre. Vi har fem kamper på å ta de ti-tolv poengene vi trenger. Det var ikke den starten vi ønsket, men vi har et godt lag som kan slå tilbake. Gruppen vår er veldig bra, sier Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær og Manchester United møter West Ham på bortebane søndag.

Manchester United-manageren håper Edinson Cavani er tilbake i trening med laget mandag og aktuell mot West Ham i Ligacupen onsdag kveld.

Se West Ham-Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play søndag kl. 14.30.