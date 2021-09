Dette synes Alejandro er det tøffeste med hele Skal vi danse

Alejandro Fuentes slo gjennom i Idol i 2005. Etter Idol-deltakelsen dannet han «De nye Gitarkameratene» sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askil Holm. Kvartetten har reist på turné og holdt konserter siden.

Nå er 33-åringen med i Skal vi danse – noe han kjenner er mye mer tidkrevende enn alt annet. Deltakelsen innebærer også at han må bo langt hjemmefra.

Artistens adresse er til vanlig i Kristiansand, men han bor nå midlertidig i Oslo for å delta i underholdningsprogrammet.

– Med treninger hver dag er det lite tid til overs. Det er ikke mulig å pendle, sier Alejandro Fuentes til TV 2.

– Det er det som er det tøffeste med hele greia - å være borte fra familien så lenge, legger han til.

Se Alejandro Fuentes opptre i Skal vi danse i videovinduet øverst i saken!

SKAL VI DANSE: Alejandro Fuentes danser med proffdanser, Maria Isabel Lie Ramella. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

Kan bli far i løpet av innspillingen

I Kristiansand venter kone og to barn, Max (5) og Leo (1), men paret har også et tredje barn på vei. Terminen er i januar, så hvis barnet bestemmer seg for en tidlig ankomst, kan han fort bli far igjen under innspillingen av Skal vi danse.

– Alt kan skje. Jeg har venner som har født tre måneder for tidlig. Skjer det, så må vi finne en løsning.



Én plan er å fly barna opp til Oslo slik at de kan bo med han.

Feirer litt allerede

Selv om Fuentes lå på bunn tre forrige uke, kan han fortsatt komme helt til finalen.

I dag begynner nemlig deltakerne med blanke ark igjen. Det er Fuentes glad for.

– Da er det litt håp. Jeg feiret litt da jeg hørte det, for det var ikke noe kult å ligge på bunn tre. Med blanke ark er det litt håp, sier han.

– Jo mer jeg går inn i det, jo bedre blir jeg. Jeg skal gjøre så godt jeg kan denne gangen.

Hvor lenge han må være borte fra barna, vil tiden vise. Enn så lenge følger heiagjengen hans med fra sofaen hjemme i Kristiansand.

– Eldstesønnen min fikk lov å sitte oppe lenge forrige lørdag for å se på, noe han synes var veldig gøy, forteller Fuentes.

Under sendingen ga han en rørende hilsen til han på direkten, noe som var stas. Men det kompenserer likevel ikke.

– Går det hele veien, og jeg blir her i hele fire måneder, så må vi finne en løsning slik at jeg kan se dem, sier han.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.