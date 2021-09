Går det som norske politikere vil, skal det kun selges nullutslipps personbiler her til lands fra 2025. Det målet er vi godt på vei mot, i år kommer elbilandelen etter alt å dømme til å havne et sted mellom 60 og 70 prosent.

Men det er ikke bare i Norge bensin- og dieselbilene er under hardt press. Det samme ser vi i flere andre europeiske land.

EU spiller naturlig nok en viktig rolle. De har det ikke like travelt som våre hjemlige politikere, men har lagt frem forslag om at biler med forbrenningsmotor som slipper ut CO2 skal være borte fra markedet fra og med 2035.

Geografisk skille

Dette er et av flere tiltak for å oppnå et mål om klimanøytralitet innen 2050.

Forslaget har vakt oppsikt, samtidig som debatten går høyt i mange land. Her ser vi blant annet et klart skille mellom vest og øst i Europa, der skepsisen er ekstra høy i landene som ligger i Øst-Europa.

Nå har tsjekkias statsminister Andrej Babis gått ut og erklært at landet motsetter seg dette forslaget og at de vil jobbe for at det ikke blir vedtatt. De tar over formannskapet i EU andre halvår i 2022, da er det ventet at de kommer til å gjøre dette til en av sine viktigste saker.

Her hjemme vil MDG har stopp enda tidligere

"Er sterkt Tsjekkia" står det på capsen til statsminister Andrej Babis. Sterk er også skepsisen hans til EUs forslag om å forby bensin- og dieselbiler. Foto: NTB Scanpix

God for flere milliarder

– Vi kommer ikke til å stemme for forbudet mot å selge biler med fossilt drivstoff. Det er ikke mulig. Vi kan ikke tvinge gjennom noe grønne fanatikere har funnet på, sier Babis.

At nettopp han og Tsjekkia går mot planene, overrasker egentlig ikke. Babis har markert seg som en utradisjonell politiker. Han har bakgrunn som gründer og forretningsmann og har en personlig formue på flere milliarder kroner.

Skoda er svært viktig for Tsjekkias økonomi, her er deler av fabrikkanlegget i Mlada Boleslav. Foto: Skoda.

Stor industri

Bilproduksjon utgjør en stor del av Tsjekkias industri. I skepsisen mot EUs planer ligger det nok også en betydelig bekymring for at dette vil gå ut over denne næringen.

Volkswagen-eide Skoda er svært viktig for både økonomi og arbeidsplasser i landet. I tillegg har både Hyundai og Toyota bilfabrikker i Tsjekkia.

Det er også sterke krefter som jobber mot EUs forslag i store bilproduserende land som Tyskland og Frankrike. Det er politiske drakamper i flere land, samtidig som bilindustrien presser på fra sin kant.

