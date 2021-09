Norge har vaksinert langt flere enn Sverige – derfor varsler de gjenåpning før oss

Mens Danmark allerede har fjernet alle tiltak og Sverige er like rundt hjørnet, avventer Norge fortsatt. Det til tross for at flere er vaksinert i Norge enn i Sverige.

I forrige uke fjernet Danmark covid-19 fra listen over samfunnskritiske sykdommer, og alle tiltak ble opphevet.

Dermed gikk danskene tilbake til hverdagen slik vi kjente den før koronaviruset stengte ned hele verden.

Våre naboer i Sverige følger like etter, og den 29. september fjernes alle tiltak også her.

Det til tross for at kun 72,8 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. I Norge derimot er nærmere 82 prosent fullvaksinert, ifølge FHI.

– Best for vår del

Svenskene har heller ikke kommet i gang med vaksineringen av barn fra 12 år og oppover. Det ble først klart på en pressekonferanse torsdag at det er besluttet å sette i gang med dette.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor svenskene likevel mener det er trygt å åpne 29. september, svarer statsminister Stefan Löfven:

– Vi har kommet såpass langt i vaksinasjonen at vi mener det er rett å åpne nå. Vi har tatt den beslutningen som er best for vår del, sier den svenske statsministeren til TV 2.

Löfven legger til at de har hatt en liten økning i antall innlagte, men at de likevel ser det laveste scenarioet for smittespredning.

– Viktig faktor

De siste registrerte tallene viser at Sverige onsdag hadde 200 nye smittetilfeller i Sverige. I Norge ble det registrert 969 nye smittetilfeller på samme tid.

Generaldirektør i Folkhälsomyndigheten Johan Carlson sier til TV 2 at nettopp smittespredningen de siste månedene er den største forskjellen mellom Sverige og Norge akkurat nå.

– Den har vært betydelig høyere enn vi har hatt i Sverige. Det er en viktig faktor, sier Carlson.

– Stiller høye krav

Sverige har altså valgt å se til Danmark når de om under to uker åpner landet for fullt.

– Vi har valgt å følge det danske eksempelet når vi har tatt denne beslutningen, og det bør gå fint å åpne nå. Men vi stiller høye krav til de som er uvaksinert, sier Carlson.

På pressekonferansen understrekte de svenske helsemyndighetene at de ikke anbefaler uvaksinerte å delta på arrangementer med store folkemengder, blant annet.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier til TV 2 at Norge ligger et stykke foran Sverige hva gjelder vaksinering.

– Hva som er forklaringen vet vi ikke helt, men Norge fikk én million Moderna-doser i høst, det har bidratt betraktelig til at vi fikk et betydelig hopp, sier Bukholm.

– Samme stadium

Smitteverndirektøren sier spørsmålet om videre gjenåpning i Norge først og fremst er et politisk spørsmål.

– Vi tror vi er omtrent på samme stadium når det gjelder å vurdere smittesituasjonen i Norge, Sverige og Danmark, og at vi på omtrent samme tidspunkt som Sverige kan vurdere dette for Norge også, sier Bukholm til TV 2.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere uttalt til TV 2 at han håper Norge klarer å åpne før Sverige.

– Vi ser at Sverige, som ligger litt bak oss i vaksinasjonen, har sagt at de vil åpne nesten fullt opp den 29. september. Og så er jo Norge et sted mellom der. Men vi ser på dataene, vi låser oss ikke til en dato, sa Høie.

Regjeringen har varslet en pressekonferanse fredag klokken 13. Der vil Høie delta sammen med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.