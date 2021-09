– Vi ble reddet fra den sikre død

Torsdag fikk en nederlandsk fisketurist heltemedalje i gull, etter å ha reddet to personer med livet som innsats, fra en dramatisk eksplosjon på Helgeland i 2019. – Jeg har fått en venn for livet, sier Steinar Hoff.

27. september 2019 er Knut-Are Winther i båten sin på vei fra Offersøy til Blomsøy på Helgeland. Han skal foreta en mindre reparasjon hos Steinar Hoff, som driver verkstedet på Austbø i Alstadhaug kommune.

Tilfeldigvis er Jan Veltkamp fra Nederland gjest på ei rorbu like ved. Han er i Norge for å fiske. Hoff og Veltkamp slår av en prat ute ved båten, før nederlenderen går fra verkstedet for å sette seg i bilen.

Steinar Hoff er i ferd med å koble fra batteriet på båten.

Så smeller det.

– Jeg husker ingen ting av smellet. Alt blir bare svart for meg, før jeg våkner opp etter fem uker i koma på sykehuset, forteller Steinar Hoff.

HEDER OG ÆRE: Knut-Are Winther og Steinar Hoff kan takke sine redningshelter for at de er i live i dag. Foto: Håvard Eide/ Helgelendingen

Eksplosjonen og den påfølgende brannen gjør at både Knut-Are Winther og Steinar Hoff blir kritisk skadd.

Kastet i luften

På vei inn i bilen ikke langt unna, hører Jan Veltkamp smellet og merker et kraftig lufttrykk. Han snur seg og ser at Hoff blir kastet mellom tre til fem meter rett opp i luften, for så å lande rett opp i den brennende båten.

Han springer mot båten og brannen, men den intense varmen og røyken er så kraftig, at han først gir opp. I løpet av noen hektiske sekunder snur han. Med livet som innsats hopper han opp i båten og får ut Hoff.

Så forsøker Veltkamp å redde Winther.

DRAMATISK: Eksplosjonen kunne ha ført til tap av menneskeliv. Foto: Helgelendingen

– Han tok tak i meg, men jeg var fastklemt mellom innerskroget og ytterskroget på båten. Han klarte ikke å få meg løs, forklarer Knut-Are Winther.

Under forsøket får Veltkamp brannskader både på hendene og underarmene, men nekter å gi opp.

Kamp på liv og død

– Han hentet en vannslange og ga meg beskjed om å spyle vann over meg selv, forklarer Winther.

På dette tidspunktet brant det godt.

Mens dramatikken pågår, klarer nederlenderen å få varslet AMK-sentralen i Sandnessjøen. Veltkamp henter en truck med en løfteanordning og får løftet dekket på båten vekk, slik at Winther kommer seg løs og blir dratt ut og i sikkerhet.

Mens dette skjer, kommer det også en ny, mindre eksplosjon. Kort tid etter kommer tre personer til for å hjelpe.

– Hvor Jan hentet kreftene fra for å få meg opp av båten, det aner jeg ikke den dag i dag. Det må ha være enormt med adrenalin, forteller Steinar Hoff.

KREFTER: Bensin i båten som ble antent av gnister er trolig årsaken til ulykken Foto: Helgelendingen

Mens Knut-Are Winther ligger på gressplenen, får han tak i telefonen sin og ringer samboeren hele tre ganger for å fortelle at han kommer til å dø.

Hoff og Winther er livstruende skadd, og blir fraktet i første omgang til sykehuset i Sandnessjøen med helikopter.

– Jeg har fått forklart at jeg var død i ti minutter på sykehuset i Sandnessjøen og uten akutthjelpen der, hadde jeg nok ikke vært i live i dag, sier Steinar Hoff.

Etter et kort opphold i Sandnessjøen ble de to fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim, før turen gikk videre til Haukeland sykehus i Bergen. Jan Veltkamp ble fraktet med ambulansebåt til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og deretter med fly til Universitetssykehuset i Tromsø.

Redningsdåd av de sjeldne

Knut-Are Winther har jobbet som politimann i 40-år og har opplev mye. Han er ikke i tvil om at redningsdåden til nederlenderen denne dagen reddet livet hans.

– For meg står det klart at Jan definitivt har reddet oss fra den sikre død med fare for sitt eget liv. Han har vært litt av en tøffing, for å si det forsiktig, forteller Winther.

Det er Steinar Hoff enig i.

– Hadde det ikke vært for Jan, hadde vi ikke levd i dag, det er garantert, sier Hoff.

Han er også glad for at ulykken skjedde utendørs og ikke inne i selve verkstedet.

– Med det flammehavet og den røyken, så hadde det vært en katastrofe, forteller Hoff.

Torsdag er Jan Veltkamp tilbake i Norge og Sandnessjøen. Han er helt uvitende til at statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, skal dele ut Carnegies heltemedalje i gull.

SJELDEN: Det er ikke ofte at Carnegies heltemedalje i gull deles ut. Foto: Helgelendingen

– Det er en fin anerkjennelse for en handling uten sidestykke, hvor en person uten tanke på sitt eget liv og helse redder andres liv, forteller Tom Cato Karlsen, statsforvalter i Nordland.

Karlsen er utdannet lege og har jobbet under flere redningsaksjoner om bord på Forsvarets redningshelikopter. Han innrømmer at han er litt rørt selv over denne spesielle redningsdåden.

– Jeg har delt ut heltemedalje i gull en gang tidligere, så dette er en høytidelig arbeidsdag, forteller Karlsen.

Evig takknemlig

Hovedpersonen selv aner ingen ting. Dette har vært en godt bevart hemmelighet lenge.

– Han sitter ved siden av meg i bilen nå, men vet ingen ting, forteller Hoff på vei til Sandnessjøen.

HELTEMEDALJE I GULL: Her får Jan Veltkamp beviset på at han er en helt av statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland Foto: Håvard Eide/ Helgelendingen.

I det han kommer inn i lokalet er nederlenderen overrasket, og skjønner lite av av alt oppstusset. Etter at begrunnelsen er lest opp, får han beviset på at han er en ekte helt.

– For å være ærlig, så liker jeg ikke slike seanser, men det er Knut-Are som har organisert dette og han er på sin måte glad, til tross for det som skjedde, sier Jan Veltkamp til Helgelendingen.

Merket for livet

Veltkamp er stolt over å ha fått Carnegies Heltefonds gullmedalje og diplom for å ha berget to liv med fare for sitt eget.

Både Steinar Hoff og Knut-Are Winther er merket for livet etter den dramatiske hendelsen. Hoff har amputert en fot og har fått skader i en arm, samt varige brannskader, mens Winther har måttet amputere begge føttene.

Veltkamp har fått brannskader og svekket syn.

ETTERFORSKES: Politiet er fortsatt ikke ferdig med å etterforske ulykken. Foto: Helgelendingen

– Jeg vil berømme den fantastiske innsatsen til hele helse-Norge. De har virkelig stilt opp, sier Winther.

Samboer Hege Kjærnsbeck er enig.

– Hadde det ikke vært for Sandnesjøen sykehus, så hadde nok ikke Knut-Are vært her i dag, sier Hege Kjærnsbeck til Helgelendingen.

Begge to var til stede under prisutdelingen i Sandnessjøen i dag. Det er Knut-Are som har nominert Jan Veltkamp til medaljen.

– Vi vil selvfølgelig være Jan takknemlig for resten av livet og mener han virkelig fortjener denne prisen. Han har utført en redningsdåd med stor fare for sitt eget liv, forteller Knut-Are Winther.

Hoff har både snakket med og møtt Jan Veltkamp flere ganger etter ulykken.

– Vi hadde enormt med flaks denne dagen og jeg har fått en venn for livet i Jan Veltkamp, sier Steinar Hoff.

To år etter eksplosjonen er saken fortsatt under etterforskning hos Nordland politidistrikt, men bensin som er blitt antent av gnister fra batteriet i båten kan trolig være årsaken til ulykken.