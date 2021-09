Advarer mot full og kåt elg nær barneskole

– Det er greit at folk er på vakt. Tydeligvis går elgen tilbake til epletreet som om det skulle vært åpen bar, sier Yvonne Tomlinson (39) til TV 2.

Ved Gimle barneskole i Halden blir barn og voksne nå advart mot en full elg som i flere dager denne uken har forsynt seg av gjærede epler fra et epletre i nærområdet.

– Kollegaen min Morten så den på tirsdag. Han trodde den var skadet, for den lå bare helt stille i et tettbebygd strøk. Men da elgen reiste seg, forsto han fort at den var kjempefull. Det var da elgen fikk ereksjon, sier Tomlinson lattermildt.

39-åringen, som jobber som miljøarbeider ved skolen, hadde ikke hørt om den fulle elgen før hun selv fikk et møte med den på onsdag.

– Da jeg kom på morgenen, dukket det opp en mor som sa at det var en elgkalv som lå rett bortenfor. Jeg trodde det skulle være en liten kalv på størrelse med en golden retriever, forklarer Tomlinson.

Hendelsen ble først omtalt i Halden Arbeiderblad.

Prøvde å jage den vekk

Da miljøarbeideren gikk ut for å se den lille «elgkalven», så hun først at postkassestativet i nærheten var revet ned. Deretter fikk hun øye på dyret som absolutt ikke var på størrelse med en hund.

– Jeg har aldri vært så nærme en elg. Den stakkars dama som bor i huset hvor elgen har forsynt seg av epletreet banket iherdig på vinduet for å jage den mot jordet. Elgen bare reiste seg og så på oss.

Yvonne Tomlinson håper elgen han bli fraktet bort fra Halden. Foto: Privat

Yvonne forklarer at hun selv er 183 centimeter høy, men at hun kun rakk elgen til rumpa. Miljøarbeideren løp inn og tok kontakt med viltnemnda.

Og jungeltelegrafen må ha gått, for samtidig dukket det opp en rådyrfamilie som også ønsket å forsyne seg av godsakene.

– De var på vei inn i hagen mens jeg sprang opp mot skolen for å holde barna unna.

Nå håper hun aller helst at elgen kan få en bedøvelse og bli kjørt bort – for det er nemlig mange epler igjen i treet, forklarer hun.

– Det er greit at folk er på vakt, for tydeligvis går elgen tilbake til epletreet som en åpen bar. Man må være forsiktig og kjøre sakte. Senere den onsdagen holdt en moped på å krasje med elgen. Da gikk han rundt i gata her.

Elgen har ikke vært observert siden onsdag kveld. Foto: Yvonne Tomlinson

Venter på publikumsobservasjoner

Fallviltjeger Thomas André Olsen (31) sier til TV 2 at elgen ikke har blitt sett siden onsdag kveld, men at de torsdag morgen var ute for å kikke etter den.

– Nå venter vi egentlig bare på observasjoner av publikum, men vi håper at han ikke kommer tilbake.

Ettersom det ligger en barneskole 100 meter unna stedet elgen har blitt observert, ble det tatt en vurdering på å skyte den dersom den ikke forsvant av seg selv.

– Man må være forsiktig. De dyrene er uforutsigbare selv om de ser rolige ut. Ett spark er nok. Man skal behandle dem med respekt og gå på avstand, forklarer han.

– Er det første gang du har hørt om en full elg?

– Det er min første i Halden, ja. Vi hører vel om en full elg om lag én gang i året i Norge. Det er ikke uvanlig, men det er heller ikke noe som gjentar seg ofte, svarer Olsen.