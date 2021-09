Borten Moe til TV 2: - Vi ønsker fortsatt en Sp/Ap-basert regjering

På vei ut fra sentralstyremøtet torsdag påpekte nestleder Ola Borten Moe flere ganger til TV 2 at det var god steming på partiets første sentralstyremøte etter valget.

– Vi har oppsummert valgresultatet, det er veldig god stemning. Vi gjør jo vårt nest beste valg noensinne.

Sentralstyret møttes for å diskutere regjeringssamarbeid, det skjer dagen etter at partileder Trygve Slagsvold Vedum var i sitt første møte med Jonas Gahr Støre onsdag. Støre ønsker et regjeringssamarbeid med SV, Ap og Sp. Et trekløver Senterpartiet har vært kritisk til.

– Til syvende og sist er det selvsagt de politiske løsningene som skal være avgjørende for hvordan en eventuell forhandling vil se ut, sier Borten Moe.

På spørsmål om hva han selv mener, er ikke nestlederen fullt så klar i talen.

– Hva jeg mener, det er forsåvidt ikke så himla interessant nå.

– Men du er jo nestleder?

– Det er partiet som går inn i eventuelle forhandlinger, ikke meg som person.

Likevel understreker Borten Moe at han mener det samme som han har gjort de siste årene, og som landsmøtet vedtok før sommeren.

– Vi har sagt hva vi mener er best for landet og det er en Senterparti/Arbedierparti-basert regjering.