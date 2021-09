Ødegaard stiller seg bak Arteta: – Det tar tid å bygge opp noe nytt

Tross en svak sesonginnledning, er Martin Ødegaard overbevist om at Arsenal er på vei i riktig retning og at Mikel Arteta er rett mann for jobben.

Etter null poeng på sesongens første tre kamper, fikk Arsenal endelig en opptur mot Norwich forrige helg. Martin Ødegaard og co sikret sesongens første trepoenger med 1-0 mot de nyopprykkede fra sørkysten. Til TV 2 forteller drammenseren at han er overbevist om at London-laget er på vei i riktig retning.

– Jeg var her fra januar, og jeg fikk se en tabell fra hvordan vi hadde gjort det fra rett før jul og fram til serieslutt, der var vi vel som nummer tre. Så har vi fått en litt tøff start nå med tre tap i ligaen, men jeg vet hvordan det jobbes, jeg vet om kvaliteten i laget og jeg vet hva trenerne og klubben ønsker å gjøre. Det synes jeg er veldig spennende og jeg synes det ser lovende ut, sier Ødegaard til TV 2.

Etter å ha vært Real Madrids eiendom i seks år, signerte 22-åringen på en permanent avtale med Arsenal i sommer. Ødegaard kan fortelle at en samtale med Mikel Arteta ble helt avgjørende for at valget falt på Arsenal og Nord-London.

– Jeg vet jo at de har fulgt meg lenge, ikke bare i forbindelse med den låneovergangen, men lenge før det og de har vært ivrige lenge. Jeg har hatt kontakt med dem i lang tid og jeg vet at interessen har vært veldig sterk. Det å prate med treneren har også vært viktig. Ideene hans, måten han ønsker å spille på, måten han ønsker å bruke meg på. Det var veldig viktig. Det føles godt å spille under en sånn manager, forklarer han.

– Ikke like mye ønsket

Men det har ikke alltid vært gitt at Ødegaard skulle bli Arsenal-spiller på permanent basis. Seneste i mai sa landslagskapteinen til TV 2 at Real Madrid stadig var den store drømmen.

– Det er klart at den drømmen er der fortsatt og den kommer til å være der, for å si det sånn. Det er absolutt drømmen for meg, og jeg vil tro det er drømmen for veldig mange andre fotballspillere. Men som jeg har sagt før også, så er det viktigste for meg, i min alder, å spille, utvikle seg og føle at man blir bedre hver dag og hver uke. Så ja, det er todelt, sa Ødegaard den gang.

– Hva endret seg?

– Jeg vet ikke om jeg har så veldig lyst til å gå inn på alt av detaljer og alt sånn, men det var ting som skjedde og signaler jeg fikk som tydet på at jeg kanskje ikke var like mye ønsket som jeg hadde vært tidligere. Da ble det som det ble, forklarer han.

– Hvor viktig er det for en fotballspiller, det å føle at man er ønsket?

– Det er klart det er viktig. Det er alltid opp til en selv og hvordan man presterer. Det er ingen klubber, uansett hvor man spiller, som garanterer deg noen ting. Det er alltid opp til deg selv, men det er klart at de som eier deg må ha tro på deg og et ønske om å bruke deg for å få det beste ut av deg. Det er selvsagt viktig, sier Ødegaard.

Vil gjenreise Arsenal

Nå gleder 22-åringen seg til en stabil tilværelse på Emirates - og til å bli ferdig med hotell-livet.

– Ja, det føles veldig godt. Det har vært noen hektiske år, mye bytter og jeg har vært litt her og der. Nå er det deilig å endelig lande litt. Nå kan jeg være her i mange år, forhåpentligvis, så det føles veldig bra, sier han og legger til:

– Jeg driver og ser etter hus nå. Akkurat nå er jeg på hotell, men jeg håper å få ordnet noe ganske raskt. Jeg begynner å bli lei av hotell og den biten der.

Arteta har lenge vært klar på at Ødegaard har vært hovedprioritet for Arsenal, men etter signeringen av nordmannen har den spanske manageren vært under press etter en svak start på sesongen. Ødegaard påpeker at det vil ta tid å ta Arsenal tilbake til gamle høyder.

– Det tar kanskje litt tid å snu om på en sånn ting, å starte og bygge opp noe nytt, men jeg har kjempetro på det som gjøres her. Særlig med trener og klubb, og hvordan de ønsker at ting skal gjøres og hvordan vi skal spille. Jeg tror det vil lønne seg med tiden, sier han selvsikkert.

Vil kjempe om trofeer

Lørdag jakter han og resten av Arsenal sesongens andre trepoenger når de gjester Burnley. Med seier der kan The Gunners ta steget opp på øvre halvdel av tabellen.

– Vi må ha tro på det vi driver med og fortsette å jobbe hardt. Nå har vi blant annet møtt Chelsea og Manchester City som var i finalen i Champions League og som er to av de beste, om ikke de to beste, lagene i Europa. Jeg tror ikke vi skal bli så stressa av at det ble to tap der, selv om det ene var stygt. Det er sånn det er. Vi må bare fortsette å gjøre vår greie, så er jeg sikker på at resultatene kommer. Forhåpentligvis får vi fansen med oss og litt ekstra tro, sier Ødegaard.

Selv har han i alle fall klare mål om hva han ønsker ut av sin karriere på Emirates.

– Det er jo å være med å bygge opp klubben igjen egentlig, og å få klubben tilbake der vi ønsker å være. Tilbake til Champions League, kjempe om ligagull og trofeer. Det er det som er målet og drømmen, å være med bygge opp noe stort igjen. Det er jeg veldig motivert for og gira på å få til, avslutter Ødegaard med et smil.