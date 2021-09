Microsoft dropper passord – ny app kan revolusjonere innloggingsvanene våre

Ifølge The Washington Post kan du nå logge inn på flere Microsoft-kontoer uten å benytte deg av et passord.

Selskapet sa onsdag at de offisielt trekker seg fra bruken av skriftlige passord for personlige kontoer. Dette inkluderer Outlook, OneDrive og Family Safety.

Siden mars 2021 har det vært mulig å logge seg inn passordfritt på bedriftskontoer.

Brukerne hater passord

Microsoft valgte å satse på den passordfrie løsningen etter at IT-bransjen i flere år har sett på det som problematisk at brukere ofte har en tendens til både å glemme og å miste sitt eget passord.

– Vi vet at folk hater passord, sier Microsofts konserndirektør for sikkerhet, samsvar og identitet, Vasu Jakkal, til The Washington Post.

Konserndirektøren forteller at 30 prosent sier de heller slutter å benytte seg av kontoer og andre nettsteder hvor de ikke husker passordet sitt, enn å kontakte selskapet for å få passordet tilbakestilt.

– Til og med jeg har gjort det. Se for deg alle handlekurvene, medlemskapene og brukerkontoene som har blitt forlatt på grunn av passordtrøbbel, forteller Jakkal.

Kan havne på avveie

Et annet problem som kan oppstå med bruken av passord, er at folk har en tendens til å benytte seg av det samme passordet på flere kontoer og nettsteder. Dersom passordet havner på avveie, kan hackere potensielt ta over alle kontoene dine.

Nettkriminelle kan lure brukere inn i et phishing-angrep eller kjøpe passord på mørke nettsider.

Microsoft sier at det skjer 579 passordangrep hvert sekund, eller 18 milliarder i året.

Anbefaler ansikt og fingeravtrykk

Andrew Shikiar, administrerende direktør i Fast Identity Online Alliance (FIDO), sier at brukere bør benytte seg av Authenticator-appen eller Windows Hello. Disse appene lar deg bruke ansikt og fingeravtrykk for å logge deg på.

Selskapet samarbeider med både Microsoft, Apple, Google og Facebook. Også disse nettstedene jobber med å få på plass passordløse metoder for innlogging.

Shikiar sier at et annet alternativ kan være å benytte seg av totrinnsverifisering. Dette er mer sikkert enn passordet i seg selv. Likevel er det fare for at passord og kontoinformasjon kan havne på avveie.