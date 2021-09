– Jeg måtte gjøre noe spesielt

Se Manchester City på TV 2 Sport Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 15.50.

Den siste måneden har vært en eneste lang opptur for Mohamed Elyounoussi.

Fra å starte sesongen på Southampton-benken i de to første seriekampene - uten å slippe til - snudde alt da han noterte seg for hat-trick og to målgivende pasninger mot Newport i ligacupen 25. august.

Siden har han ikke sett seg tilbake: 27-åringen fulgte opp med sin første Premier League-scoring i den påfølgende kampen mot Newcastle, før han dro på landslagssamling med Norge og fortsatte storspillet der.

– Etter de første kampene der jeg satt på benken håpet jeg å komme innpå. Da cupkampen kom visste jeg at jeg måtte ta vare på sjansen. Der holder det ikke med ett mål, tenkte jeg. Jeg trengte et statement, si fra at «her er jeg, jeg har lyst til å spille og bidra.» Og da måtte jeg gjøre noe spesielt. Så da ble det hat trick. I den neste kampen måtte jeg vise at det ikke var noe blaff, og gjøre det bra, sier Elyounoussi - som altså lyktes godt med det.

Marokkanske lunger

Sist helg startet han sin tredje kamp på rad under manager Ralph Hasenhüttl, denne gangen i en indreløperrolle mot West Ham, mens offensive spillere som Nathan Tella, Che Adams og Armando Broja satt på benken.

HAR VUNNET SJEFENS TILLIT: Mohamed Elyounoussi har startet de tre siste kampene under Ralph Hasenhüttl, etter å ha virket langt unna en plass i startelleveren.

– Det ble ingen målpoeng i den kampen, men han (Hasenhüttl) var veldig fornøyd med at jeg løp mest. Han vet at han får det, i tillegg til det offensive, sier Moi.

– Hvor mye løp du mot West Ham?

– Det var 12,4 kilometer, tror jeg. Så det er veldig bra. Det er de marokkanske lungene som slår til. Det er en styrke jeg alltid har hatt, sammen med evnen til å score mål.

Har scoret mot City før

Elyounoussi er blitt en skikkelig potet i Southampton-angrepet, som kan brukes til alt: Siden oppkjøringen startet har han spilt både høyrekant, venstrekant og indreløper.

– Det er ikke noe tvil om at jeg trives best i 10'er-rollen eller som venstrekant, men så lenge man får spille er man selvfølgelig happy. Vi har vært veldig fleksible, både jeg og laget, med tanke på systemet vi har spilt. Det kommer an på laget vi møter. Så kan det godt hende det blir noe nytt mot Manchester City til helga, sier han.

Lørdag klokka 16 venter sesongens kanskje tøffeste bortekamp, mot regjerende mester Manchester City.

Elyounoussi scoret på Etihad da han spilte Champions League med Basel i 2018, en kamp sveitserne faktisk vant 2-1.

– Jeg håper selvsagt på det samme igjen. Det blir en kamp hvor vi må ligge lavt og kjempe, men hvor det finnes kontringsmuligheter. Jeg rørte ikke ballen så mye sist jeg var der med Basel, men de gangene jeg rørte den, så gikk det jo bra, påpeker han.