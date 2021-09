Mener Mané er blitt offer for egen suksess: – Urettferdig å kritisere ham for mye

Se Liverpool–Crystal Palace på TV 2 Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!

I 2019/2020-sesongen var Sadio Mané en av hovedgrunnene til at Liverpool sikret seg et etterlengtet ligatrofé. Med 18 mål og ni målgivende pasninger haglet rosen fra både supportere og eksperter.

Kontrasten var stor til det Mané opplevde etter forrige sesong. Under sesongen hvor Liverpool med nød klarte å sikre seg Champions League-plass ble flere og flere pekefingre rettet mot den senegalesiske angrepsspilleren.

Det meste handlet om hans ujevne prestasjoner og sjansesløseri. Mané var også kritisk til seg selv, men hadde ingen forklaring på hvorfor sesongen ble som den ble.

– Dette er den dårligste sesongen jeg har levert i karrieren. Det må jeg ærlig innrømme, sa Mané til franske Canal +.

– Jeg klarer ikke å gi et godt svar på hvorfor det ble slik. Jeg har ikke peiling. Jeg testet til og med kroppen min for å sjekke om jeg spiste riktig, eller om noe hadde endret seg. Resultatene fra testen var gode.

Mot Leeds United ble Liverpool-supporterne vitne til et ufattelig sjansesløseri fra 29-åringen, som på overtid fikk målet han hadde jaktet hele kampen. Dermed står Mané med to mål på sesongens fire første kamper.

PRESTISJESIGNERING: Sadio Mané var Jürgen Klopps første store signering etter at han tok over Liverpool. Foto: Laurence Griffiths

– Urettferdig å kritisere ham for mye

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener den nedadgående kurven ikke har noe med at Mané har blitt en skygge av seg selv. TV 2s ekspert tror rett og slett det handler om at det er den type spiller Mané er.

– Hadde han sett uinteressert ut eller vært direkte dårlig, så hadde jeg tenkt at han var en skygge av seg selv. Det virker som om at han er i en rytme hvor det stokker seg helt utrolig foran mål.

– Det er urettferdig å kritisere ham for mye. Han har alltid vært ganske lik som det han er nå, forskjellen er at han har hatt mye høyere uttelling tidligere.

Akkurat det har Stamsø-Møller trolig helt rett i. Tallenes klare tale viser at Mané skaper like mye sjanser nå, som han gjorde tidligere i Liverpool-karrieren.

I faktaboksen under kan du se Sadio Manés tall på forventede mål (xG). De viser at han kommer til ganske likt antall sjanser, men at uttellingen ikke er den samme.

Tallene viser også at Mané snittet på 3.02 avslutninger per kamp forrige sesong. Så høyt har han aldri snittet i løpet av Liverpool-karrieren.

– 2018-sesongen skiller seg ut når man ser på antall mål. Mané er ikke nødvendig en notorisk målscorer, så sesongen hvor han overscorer skiller seg ut. Han blir offer for egen suksess. Det er jo slik med fotball – målestokken blir som oftest det beste en spiller har levert, sier Stamsø-Møller.

Sadio Manés tall: Sadio Mané har aldri scoret færre enn ti mål etter overgangen til Premier League i 2014. Disse tallene er kun fra Manés tid i Liverpool i Premier League: xG = Forventede mål. 2021/2022: 2 mål på fire kamper (xG: 3.52) 2020/2021: 11 mål på 35 kamper (xG: 14.83). 2019/2020: 18 mål på 35 kamper (xG: 14.58). 2018/2019: 22 mål på 36 kamper (xG: 16.76). 2017/2018: 10 mål på 29 kamper (xG: 11.52). 2016/2017: 13 mål på 27 kamper (xG: 9.48). Tallene er hentet fra www.understat.com

– Kvaliteten har gått ned

I 2019 uttalte Liverpool-helten Jamie Carragher at Mané var viktigere for Liverpool enn hva Mohamed Salah var.

– Han var Klopps første store signering. Det var han som fikk Liverpool inn i topp fire, det var han som var viktigst da de vant Champions League og i kampen om Premier League-tittelen året etterpå, sa Carragher under Sky Sports-sendingen.

Denne uken ble Carragher konfrontert med denne påstanden av kollega Gary Neville under programmet «Monday Night Football». Der kom Carragher med en innrømmelse.

– Ja, jeg har endret mening, erkjente Carragher.

VIKTIG: Sadio Mané har vært en svært viktig spiller i Jürgen Klopps Liverpool. Foto: Carl Recine

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er ikke i tvil om hvem av de to stjernespillerne som har vært viktigst for Liverpool de seneste årene.

– Mané er ikke på det samme nivået han var da Liverpool vant Premier League. Da snakket mange om at han var viktigere enn Salah. Etter dette er det ingen som helst tvil om at Salah har vært viktigere for Liverpool, sier Huseklepp.

– Han har blitt mindre dominant i kampene. På sitt beste var han en trussel nesten hver gang Liverpool angrep, og nesten umulig å forsvare seg mot. Han var utrolig uforutsigbar. Han har fortsatt et høyt nivå, det er det ingen som helst vil om. Men kvaliteten har gått ned, det synes jeg er merkbart.

Mener Mané gjør akkurat det Klopp ønsker fra ham

Til tross for kritikken er Sadio Mané kun ett mål unna å nå 100 mål for Liverpool. Mot Crystal Palace på lørdag kan senegaleseren bli den 18. spilleren i Liverpools historie som runder tresifret antall mål.

Stamsø-Møller tror Jürgen Klopp er strålende fornøyd med det Mané bidrar med i Liverpools høyintensive spill. Men ifølge TV 2s ekspert er det én viktig kvalitet som mangler.

– Etter den fantastiske sesongen i 2018/2019 har det ikke vært mulig å ta ham på viljen. Han er en lagspiller som jobber utrolig hardt. Han spurter, presser og gjør akkurat det Jürgen Klopp ønsker. Det som mangler er vel at han ikke har skikkelig ro foran mål.

– Jeg har en følelse av at han ikke har akkurat det i bunn. Han har nesten alt en fotballspiller trenger, men roen foran mål er fraværende.

Senest fredag uttalte Jürgen Klopp at han er veldig fornøyd med Sadio Manés prestasjoner så langt denne sesongen.

– Sadio ser veldig bra ut, han ser skarp ut. Antall sjanser han kommer til er faktisk det viktigste. Han er på et veldig bra sted, både mentalt og fysisk, sa Klopp fredag.

