Fant etterlatte småbarn sittende i sivet langs elvebredden

Grensevaktene som patruljerer langs grensen til Mexico er vant til å håndtere sårbare barn som kommer alene over grensen til USA, men tirsdag oppdaget de noe som gjorde spesielt inntrykk.

Søsken

Mens de gjorde søk fra båt på Rio Grande ved Eagle Pass, så de en uvanlig farge på elvebredden. Da de gikk i land for å sjekke hva det var, fant de to små etterlatte barn, skriver grensevakten i en pressemelding.

Den to år gamle jenta satt stille og passet på sin tre måneder gamle lillebror som satt fastspent i et bilsete. På en lapp som var lagt ved bilsetet sto det at de to barna kommer fra Honduras og at de er søsken.

Det ble gjort søk etter barnas foreldre eller andre voksne, men ingen ble funnet. Barna ble tatt med til et mottakssenter.

Det er ikke kjent hvor lenge barna satt alene før de ble funnet, men begge to var i god fysisk form.

Strøm av enslige barn

Det blir pågrepet mange hundre tusen papirløse migranter ved grensa mellom USA og Mexico. De aller fleste voksne blir sendt tilbake. Kun enslige barn får komme inn i USA og søke asyl.

Dette gjør at mange migranter er desperate nok til å sende ungene sine inn i det ukjente i håp om å gi dem en fremtid.