Nedslående nyheter for «Åndenes makt»

Programleder Tom Strømnæss (65) syns det er synd at TV Norge ikke ønsker å sende «Åndenes makt».

Det er programleder Tom Strømnæss som bekrefter nyheten overfor God kveld Norge.

– Det blir ingen ny sesong med «Åndenes makt», i hvert fall ikke i overskuelig framtid. Etter 17 sesonger og 16 år har Discovery besluttet å legge serien på is. Hva de begrunner den avgjørelsen med, får du jo høre med dem om.

Hanne McBride er sjef i Discovery, som eier TV Norge. Hun sier følgende:

– Det er ingen tvil om at mange er fascinert av det paranormale, og «Åndenes makt» har vært en seermagnet både lineært og på discovery+ i en årrekke.

Sensasjonelle fenomener

Strømnæss var programleder for Åndenes makt, og arbeider også i selskapet ViewMasters som produserte serien. Han har hatt 16 gode år med dette prosjektet.

– Å lage «Åndenes makt», har vært spennende, interessant og uforutsigbart. Vi vet jo aldri helt hva som møter oss på opptak. Det er jo både interessant og oppsiktsvekkende samtidig. Fordi fenomenene vi omtaler er så utrolige og sensasjonelle.

– Det folk erfarer og opplever skal ikke kunne skje, men skjer likevel. Og i løpet av alle disse årene har hundrevis av personer, helt uavhengig av hverandre, fra alle kanter av landet, med vidt forskjellig bakgrunn, i alle aldre delt sine utrolige og «umulige» opplevelser.

– Synd

65-åringen sier at «Åndenes makt» har utfordret tankegangen til mange TV-tittere.

– Det veier tungt på vektskålen som sier at disse fenomenene er reelle, og som dermed utfordrer vår forståelse av naturen - både rundt oss og i oss. For kanskje er dette hverken paranormalt eller overnaturlig. Men normalt og naturlig, vi har bare ikke forstått hvordan og hvorfor. Jeg syns jo det er synd at serien ikke videreføres.

Han forteller at produksjonen stadig får henvendelser fra folk som ønsker deres hjelp.

– Det er mange historier om møter med uforklarlige hendelser som vi gjerne skulle fortalt, og som vi er sikre på kunne blitt svært interessant å følge med på. «Åndenes makt» er den eneste publikasjonen som tar uforklarlige fenomener eller «spøkelser» på alvor. Slike hendelser er nok mye mer utbredt enn vi tror.

– Henvendelsene vi i redaksjonen mottar er nok bare toppen av isfjellet. De kommer fra folk som tar risikoen det innebærer og stå fram å fortelle om sine erfaringer i det offentlige rom. De aller fleste vegrer seg nok for det, og forsøker andre utveier enn Åndenes makt for å få bukt med problemene.

Discovery-sjef Hanne McBride forteller om et nytt spøkelsekonsept som kommer på kanalen.

– Vi ser også at spøkelseshistorier og overnaturlige fenomener lenge har vært en Youtube-trend hos de unge, så i høst setter vi på et helt nytt program som heter «Spøkelsesjegerne». Der har jakten på det uforklarlige fått en ny og litt annerledes drakt, når Lilli Bendriss, Victoria Skau og Robin «RobTheSir» Hofset skal oppsøke gamle forsamlingshus, forlatte hoteller, nedlagte klinikker, forhatte fengsler, dystre festningsanlegg og mørke kråkeslott.