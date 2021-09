Krever at korona-meteren fjernes

Reiselivs- og serveringsbransjen krever at Bent Høies 18 måneder gamle énmetersregel nå må fjernes.

– Meterkravet må nå bort. Vi forventer nå at bedriftene får gjenåpne og drive som normalt, sier kommunikasjonssjef Merete Habberstad i NHO Reiseliv til TV 2.

NHO Reiseliv: Merete Habberstad er kommunikasjonsdirektør. Foto: Per Sollerman

De får nå henvendelser fra medlemsbedrifter over hele landet som har et unisont krav:

– Det er ekstremt viktig at det åpnes opp for normal drift så fort som mulig. Kunder og gjester forstår ikke at det fortsatt er restriksjoner, og de aller fleste har også booket som om ikke meteren var der fra nå og utover, poengterer Habberstad.

– Gir ikke mening

Torild Langklopp driver Stokkøya Strandhotell i Åfjord kommune med hotell, kurs/konferanse og serveringssted. To ganger har korona sørget for at hun måtte utsette konserten med artisten Henning Kvitnes.

– Nå har jeg solgt 180 billetter til konserten 23. oktober. Det gir ikke mening hvis de tviholder på meteren og jeg må nekte halvparten av gjestene adgang, sier Langklopp til TV 2.

Ifølge Langklopp har de nå store problemer med å få gjestene til å forstå og overholde metersregelen.

– Når de fleste er fullvaksinerte, har vi ikke argument igjen. Jeg har fått tilbakemeldinger fra kolleger i bransjen om at de ikke klare å holde styr på gjestene lenger, sier Langklopp.

OPPGITT: Torild Langklopp på Stokkøya Strandhotell ber om at reiselivs- og serveringsbransjen slipper koronarestriksjoner. Foto: Kristin Slotterøy.

Hun understreker at de gjerne bidrar til å hindre smitte, men innenfor rimelighetens grenser.

– Vi registrerer gjerne gjestene og spriter alle. Men meteren må bort og vi blir jo ekstra provosert over å se bildene fra politikernes valgvaker. Nå som pandemien nærmer seg slutten, må logikken på plass også for oss i serveringsbransjen, sier Torild Langklopp.

Fortsatt påvirket

Hun og NHO Reiseliv er svært spente på hva som kommer på morgendagens pressekonferanse om gjenåpning.

– Med så høy vaksineringsgrad må avstandsregelen fjernes for alle over 18 år som har tilbud om dose to. I tillegg må antallsbegrensingen og regulerte innslippstider bort, er hovedbudskapet fra NHO Reiseliv.

I en fersk undersøkelse blant 400 reiselivsbedrifter rapporterer halvparten av de spurte om lavere bookingtall enn normalt for høstmåneden.

– Undersøkelsen bekrefter at gjenåpningen av næringen sinkes av treg/utsatt gjenåpning av samfunnet, fraværet av utenlandske gjester og fortsatt strenge smitteverntiltak. Deler av reiselivet og enkeltregioner påvirkes fortsatt svært negativt av korona, opplyser Habberstad.

Men det er lyspunkt som viser at reiselivet er på vei ut av koronamørket. Sommeren rapporteres å ha vært god.

20 prosent mener markedsituasjonen er god, mens halvparten mener den er tilfredsstillende.

Frykten for konkurs faller i næringa.

Stadig færre er permittert.

– Vi har fortsatt en akutt mangel på personell. Mange restauranter og hoteller må drive med redusert tilbud fordi de ikke får tak i nok folk. Men viktigst er gjenåpningen. Den er avgjørende for alle som driver med konferanser, event og arrangement at de kan åpne for normal drift nå, understreker Merete Habberstad i NHO Reiseliv.