Landslagsprofilen ble sjokkert av konas presang: – Ikke akkurat det jeg ønsket meg

For få år siden levde han proffdrømmen i NHL. Nå bor landslagsprofil Andreas Martinsen på et småbruk på Brøttum, og tror han er hjemme for godt.

Andreas Martinsen kommer tuslende ut på gårdstunet til familiens småbruk på Brøttum.

Kontrastene til profftilværelsen i NHL, i millionbyer som Chicago, kunne knapt vært større.

Han skjønner godt at folk kan stusse over at han i en alder av 31 år har endt opp på et relativt avsidesliggende småbruk, og at han i sommer skrev under på en treårskontrakt med Lillehammer.

Men det var på tide. Han hadde vært ute lenge nok.

- Drømmestedet

Martinsen og kona, Camilla, møttes da han gikk på NTG i Lillehammer. Hun er dansk og har vokst opp med dyr. Martinsen er bymann.

– Jeg har vokst opp i en bitteliten leilighet i en firemannsbolig i Trondheim, med en stefar som var allergisk mot alt. Så der var det ikke noe dyr i det hele tatt, sier han med et smil.

Hester, esel, griser, alpakkaer og skilpadder er blant dyrene de nå bor med på småbruket.

Selv om det er hun som var initiativtaker til å bo slik og for dyrene de anskaffer, er de enige om at det er slik de vil bo.

– Det er drømmestedet mitt også, sier han.

KAMPHANER: Alpakkaen Nils og Andreas Martinsen kommer ikke noe godt overens. Foto: Harald Christian Eiken/ TV 2

Spyttet på hverandre

En kveld hvor Martinsen kom tilbake ganske sent, ble han lurt med inn i stallen på småbruket. Der hadde kona gjort klar to overraskelser som innflyttingsgave.

– Jeg kom inn og så til venstre, der sto de to alpakkaene og stirret på meg. Det var ikke akkurat det jeg ønsket meg, men hun sa «du har ikke noe valg. De er registrert på deg», sier Martinsen og ler.

Alpakkaen Nils har vist seg å være en kranglefant, og han gir Martinsen kamp om sin kones oppmerksomhet.

ØNSKER VENNSKAP: Andreas Martinsen forsøker å bedre forholdet til alpakkaen Nils. Han har et godt forhold til den andre alpakkaen på småbruket, Truls (t.v). Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

På gåtur endte de to alfahannene med å spytte på hverandre.

– Det startet med at han begynte å sparke meg, også sparket jeg han litt forsiktig tilbake. Han fortsatte å sparke, før han begynte å spytte. Da måtte jeg spytte tilbake, sier han og ler.

Nils har også forsøkt å vise sin interesse for Martinsens kone.

– Han prøvde å bedekke Camilla. De sto og spyttet på hverandre. Han la seg ned, og det viste seg at hun hadde vært med på en full paringsdans. Etter det har Nils trodd at Camilla er hans, sier Martinsen med et smil.

INITIATIVTAKER: Camilla Jørgensen har drømt i mange år om å på småbruk. Hun sa tidlig i forholdet med Andreas Martinsen at hun ønsket en slik tilværelse. Nå stortrives hun på Brøttum. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

- Født i en koffert

Martinsen har spilt for en rekke klubber og familien har vært nødt til å flytte mye på seg. Det har blitt mange hotelldøgn for familien på fire. 31-åringen kjente at det var på tide å få mer ro.

– Jeg følte det var riktig tidspunkt å komme hjem på. De (døtrene) er på en måte født i en koffert, og har vært med de siste fem årene hvor vi har reist USA og Canada rundt, bodd på hotell og ikke visst hvor vi skulle være neste uke. Jeg har oppnådd drømmen min, så det var på tide å sette seg ned og finne ut hva som er viktigst, sier han.

MANGE KLUBBER: Andreas Martinsen (t.h) har vært innom en rekke klubber. Her er han i aksjon i 2017 for Chicago Blackhawks i NHL. Foto: Jonathan Daniel / Getty Images

– Kjente du på dårlig samvittighet?

– Innimellom gjør man jo det, men de har alltid trivdes og hatt det bra, svarer Martinsen.

Det var spesielt den siste sesongen i USA at han kjente på at det var på tide å komme seg hjem til Norge.

– Da ble jeg «tradet» frem og tilbake, og vi bodde i byer hvor det ikke var trygt å gå ute. Hver gang jeg var borte, satt de hjemme og gjorde ingenting. Jeg kjente at jeg hadde fått nok. Jeg trengte noe mer stabilt. Spesielt når barna begynner å bli litt eldre og forstår stadig mer, og pappa er borte hele tiden. Det var ikke et så vanskelig valg da Lillehammer fikk på plass en så bra «pakke» som de gjorde, sier han.

Han holder fortsatt døren åpen for et utenlandsopphold igjen, men Martinsen tror han er hjemme for godt.

Motivasjonen dalte

I løpet av det siste året i USA og da ishockeysesongen i Norge måtte avbrytes forrige sesong, kjente han at gleden med ishockey ikke lenger var den samme.

– Jeg følte veldig på det den siste sesongen i USA. Så fikk jeg en ny glød i Sveits, men så kom koronaviruset. Også forrige sesong kjente jeg på det, da vi spilte nesten uten publikum, det ble uker uten kamper og vi visste ikke noe om når vi skulle spille igjen, sier han.

I ligaen AHL, som er det neste øverste profesjonelle nivået for ishockey i USA og Canada, er det egne regler for de over 24 år, og for de som har spilt over 260 profesjonelle hockeykamper innen starten på sesongen.

Disse klassifiseres som veteraner.

Det regelverket er til for å gjøre AHL til en god utviklingsarena for unge spillere. For Martinsen, som ble klassifisert som veteran, gjorde det situasjonen til tider frustrerende.

– Jeg kjente jeg begynte å bli lei de ulike reglene som veteran, hvor bare fem veteraner kan spille for hvert lag en kamp, og resten må sitte på tribunen, Jeg hadde aldri dratt hvis jeg kjente at jeg ikke kom meg opp igjen (til NHL, jou. anm.), sier han.

Før denne sesongen fant han igjen tilbake til gleden med å spille hockey.

– I år har jeg kommet tilbake dit jeg var for noen år siden. Jeg tror flere har det på samme måte. Jeg merker på spillergruppen at vi har fått en ny glød, sier han.

UTFORDRER: Andreas Martinsen mener årets Stjernen-lag ser sterkt ut. Her er Stjernen-laget representert med kaptein Andreas Heier og trener Anders Olsson på kick-off før sesongen, Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

En positiv utvikling

Martinsen tror det denne sesongen er syv lag som kan være med å kjempe helt inn, og som potensielt kan bli norgesmester.

– Alle kan slå alle. Sånn har det ikke alltid vært. Det tror jeg kommer til å gjøre det mer spennende denne sesongen. Det blir kanskje ikke så mange poeng som skiller 2. plass og 6-7. plass. Det er dit norsk hockey må komme, føler jeg.

Han mener at Vålerenga og Stavanger Oilers ser sterkest ut på papiret, med tirsdagens motstander for Lillehammer, Stjernen, bak der igjen.

– De ser veldig bra ut. Det er vel det neste dyreste laget i ligaen, etter Vålerenga. De har hentet inn mange spillere, uten har jeg kontroll på alle. De har jo hentet et par herifra som kommer til å hjelpe dem. Ny trener har de òg. Det er noe på gang i Stjernen, mener han.

