Ratatouille med epler og høstens grønnsaker

Dette trenger du:

1 dl olivenolje

2 løk

1 fedd hvitløk (kan sløyfes)

1 stor squash

3 paprika (forskjellig farge)

4 modne flådde tomater, eventuelt 1 boks hermetiske tomater

3-4 faste epler

2 ts tørket urtekrydder

1 laurbærblad

1-2 ts balsamicoeddik

Salt, grovmalt pepper

Slik gjør du:

Rens og del grønnsakene i jevne biter/terninger. Epler deles i båter.

Varm olje ved middels varme i en vid gryte eller panne med høye kanter. Tilsett løk og la surre i 2-3 minutter til den er blank. Tilsett resten av grønnsakene med unntak av eplene og stek grønnsakene i 7-8 minutter. Tilsett flådde tomater delt i biter (eventuelt hermetiske tomater) og urtekrydder. Kok opp og la småkoke i 20-30 minutter. Del epler i båter og la trekke med de siste 10 minttene.

Smak til med salt, pepper, balsamicoeddik og 1-2 ss god olivenolje. Grovhakk/riv opp friske basilikumblader og dryss over rett før servering.

Server ratatouille som ren vegetarrett med for eksempel bønner eller linser eller til stekt kylling, kjøtt eller fisk. Ønsker du mer tilbehør server med potetmos eller ris.

Tips: Lag gjerne en stor porsjon når du først er i gang. Avkjøl og oppbevar i kjøleskapet i 4-5 dager. Ved oppvarming varm opp kun det du skal bruke. For eksempel på en skive ristet brød til lunsj eller enkel middag med et speilegg på toppen, eller som en enkel lunsjrett eventuelt med et dryss revet ost.