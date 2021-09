To av frierne ble sendt hjem av Jakten-Sebastian: – Jeg var lettet

Konkurransen for odelsgutten Sebastian Muth Johansen (28) sitt hjerte tilspisser seg i Jakten på kjærligheten, men to av frierne måtte reise hjem etter speed-datene.

Bonden Sebastian Muth Johansen er populær blant frierne sine, og etter speed-datene sto han ovenfor sitt første valg om hvem som skulle bli med videre.

Til tross for at alle jentene var håpefulle, var det to av dem som ikke klarte å overbevise odelsgutten fra Lofoten om at de var den rette. Christine Bakke (29) og Tina Jeanette Sivertsen (29) ble ikke valgt videre av Johansen, og måtte derfor reise hjem.

– Lettet

Bakke forklarer til TV 2 at selv om hun ønsket å blitt bedre kjent med Johansen etter speed-daten, forstår hun hvorfor det ikke ble slik.

– Jeg tror det først og fremst handler om at jeg og Sebastian hadde en mer vennlig kjemi. Så når du har fem minutter vil man jo lete etter romantikk med en gang, sier hun over telefon til TV 2.

Hun forklarer at hun ikke ble skuffet over å bli sendt hjem, og syns det var bedre å ryke såpass tidlig.

– Jeg var mer lettet. Det er bedre å ryke før man har investert følelser.

Nervepirrende å date på TV

Både Bakke og og Sivertsen forklarer at det var nervepirrende å date på TV.

– Det var kleint og veldig surrealistisk, ler Bakke.

Sivertsen sier seg enig i dette, og syns selv det til tider var vondt å se på.

– Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg satt og så på meg selv, sier hun til TV 2 over telefon.

Har fortsatt kontakt

Selv om damene syns det var uvant å date med kamera til stede, forteller de at det var en fin opplevelse og at de ble godt ivaretatt av produksjonen. De andre frierne fikk de også god kontakt med.

– Det å plutselig ha fått seg nye venninner som jeg har delt denne opplevelsen sammen med har vært en veldig fin gave å ta med seg, sier Bakke.

Sivertsen hadde også samme opplevelse. Hun forklarer at frierne til Johansen har kontakt daglig, og at de hadde god kjemi i hele gruppen.

– Siden opplevelsen var såpass kort for min del, føltes det mer som en jentetur til Lofoten, sier hun og ler.

Jakten på kjærligheten ser du mandager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.