Her kan du feriere i høst – og dette må du tenke på før avreise

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst, Torild Moland, deler sine beste tips for en trygg ferie i høst.

Høstferien nærmer seg med stormskritt og nå som stadig flere er fullvaksinerte, er det mange som lar seg friste til å ta seg en tur til varmere strøk før kulda setter inn nok en gang.

Ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst, Torild Moland, opplever derimot at mange er forvirret av de ulike fargekodene som gjelder for de ulike destinasjonene. Hun forklarer at det er stor forskjell på de fullvaksinerte, halvvaksinerte og ikke-vaksinerte.

DELER SINE RÅD: Torild Moland, ansvarlig redaktør i magasinet Vagabond Reiselyst, deler sine beste tips til en trygg ferie. Foto: God morgen Norge

– Hovedregelen er at de fullvaksinerte kan reise som før. De er egentlig fargeblinde, og det spiller ingen trille hvilken farge landet har – med unntak av at du selvfølgelig må tenke over smittesituasjonen i landet, sier hun og fortsetter:

– Våre egne myndigheter har ikke reiseråd mot hele Europa, EØS og hele schengen – pluss det de kaller en del av landene til EUs tredjelandsliste, som er noen land de mener det er trygt å reise til.

Dette gjelder blant annet New Zealand, Australia og USA, men som helt eller delvis har innreisenekt for utenlandske borgere.

Europa som gjelder

Moland har vært i kontakt med flere reisebyråer, som forteller at vi nordmenn har begynt å søke på eksotiske steder som Bora Bora.

– Folk er veldig interessert i å reise, men det de ser er at vi holder igjen litt med å booke. Det er mye bookinger for 2022 og 2023, faktisk. Mens de som reiser nå i høst, booker plutselig og veldig tett opp mot avreise. Det tror jeg har noe med de reglene å gjøre. Folk er veldig usikre, for de tror at hvis landet blir rødt, så får de ikke lov til å dra, men fargen rød spiller bare inn på smittesituasjonen i landet og ikke på reisereglene.

TV 2 har vært i kontakt med Finn.no, som forteller at Spania, Hellas og Kroatia, etterfulgt av Tyrkia på en fjerdeplass, er de mest populære pakkereisene i høst.

– Dette er en klassisk topp tre-liste over destinasjoner vi reiser til uansett pandemi eller ei. I Spania har vi både fastlandet og ikke minst Kanariøyene, og vi forventer ganske høy trafikk til Kanariøyene i vinter, forteller hun.

Hvis man vil ha sol og varme, kan reiseeksperten anbefale Middelhavet som destinasjon.

– Jeg har en sønn som er på Kreta og der er det 28 grader og sol og fint. Så Middelhavet er veldig bra om dagen. Sydkysten på Kreta kan jeg anbefale – der er det veldig få mennesker og veldig flott.

Molands anbefalinger i Spania

Ifølge Moland er prisene i landet stort sett stabile, men at flyprisene har gått noe opp. Derfor anbefaler hun heller å ta en lenger ferie, istedenfor to forskjellige, og heller farte litt rundt omkring innad i landet.

– Det blir både billigere og er mer bærekraftig. Kanariøyene er også en utrolig bra destinasjon. Kanariøyene består av åtte øyer som er veldig forskjellige, i tillegg til at det er lett å komme seg fra øy til øy, sier hun og fortsetter:

SHOPPING: Hvis man vil shoppe og spise god mat, anbefaler Moland å besøke Las Palmas. Foto: Runar Larsen/ Vagabond Reiselyst VINSMAKING: Mallorca er et fint sted for vinsmaking, ifølge Moland. Foto: Mari Bareksten/ Vagabond Reiselyst

– Så hvis du for eksempel er på Tenerife, kan du ta en dagstur til La Gomera eller La Palma, eller ta deg et par dager der. La Palma er en fantastisk grønn øy, med masse fotturer og fine fjell. Eller så kan du dra på vinsmaking i Mallorca. Las Palmas er en av de kuleste storbyene i hele Spania. Det er hovedstaden på Gran Canaria, som mange overser. Det er en veldig fin storby med masse fin shopping og gode restauranter, så det er mange steder i Europa som både er eksotisk, fint og annerledes. Og alle disse er på Norges godkjente liste.

Dette må du huske på

Ifølge Finn.no troner fortsatt Norge øverst på listen over de mest populære flyrutene i høst, etterfulgt av Spania og Tyrkia. Det at Tyrkia er såpass populært akkurat nå, hadde ikke Moland forventet.

– Jeg er litt overrasket over Tyrkia, for Tyrkia er utenfor EUs godkjente liste, men for de fullvaksinerte er det helt greit å reise til Tyrkia.

Dersom man velger å dra til denne destinasjonen, eller andre steder utenfor de godkjente sonene, er det viktig å huske på at europeiske reiseforsikringer ikke dekker disse reisene, ifølge Moland.

– Hva gjør man da?

– Da kjøper du en annen forsikring enn den europeiske. Trygg og Gjensidige, for eksempel, har reiseforsikring som normalt uansett hvor du reiser, men hvis du reiser til et land som ikke er på listen over godkjente land, dekker det ikke Covid-sykdom. Men det dekker hvis du mister bagasjen, om du skader deg og alt annet.

I løpet av det siste halvannet året har også omtrent alle land innført et innreiseskjema for å komme inn i landet – inkludert Norge. Moland påpeker at det er ikke noe særlig annerledes enn den lappen vi måtte fylle ut på flyet i gamledager.

– Under pandemien har vi digitalisert prosessen og lagt på noen ekstra spørsmål, så den må gjøres i nesten alle land og det er nok kommet for å bli. Ellers må man tenke litt på smittetrykket, synes jeg. Selv om det er lov å reise dit, er det lov å bruke maske og være litt fornuftig når man er ute på tur, påpeker hun.