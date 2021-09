20-åringen som var siktet for å ha drept 20 år gamle Sofie Vo Nguyen er nå tiltalt for drapet.

Det melder Bergens Tidende.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen ble funnet død i en leilighet hun leide i Åsane i Bergen. Mannen som er tiltalt for drapet, bodde sammen med kvinnen, men de to var ikke kjærester.

NTB har tidligere skrevet at 20-åringen har innrømmet drapet.

Artikkelen oppdateres!