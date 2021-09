Mann pågrepet etter skytingen på Trosterud

Politiet har pågrepet en person etter at to menn ble skutt på Trosterud i Oslo i august.

Leder for voldsavsnittet i Oslo, Grete Lien Metlid, bekrefter overfor TV 2 at politiet har pågrepet en «godt voksen mann» i en leilighet i Oslo torsdag.

– Han er siktet for drapsforsøk på to personer, og han er nå på politihuset her i Oslo. Vi håper å kunne komme i gang med avhør i dag, sier Metlid.

Metlid sier videre til TV 2 at den pågrepne mannen ikke er kjent for politiet fra før.

Hun vil ikke gå ut med ytterligere informasjon om pågripelsen utover at den skjedde i morgentimene torsdag.

– Vi jobber fremdeles med etterforskning i saken og er derfor varsomme med informasjonen vi går ut med, sier Metlid.

Det var Dagbladet som først meldte om pågripelsen.

Skyteepisoden fant sted på Trosterud i Oslo natt til 25. august i år. To unge menn ble funnet skadd og alvorlig skadd etter at en ukjent person løsnet skudd mot dem.

Politiet iverksatte umiddelbart store søk etter en eller flere gjerningspersoner.

Metlid sier at de to mennene som ble skutt i dag er på bedringens vei.

– De er absolutt på bedringens vei, men de har vært veldig alvorlig skadd og har hatt en lang periode på sykehus. Det at de er på bedringens vei har også gjort at det har vært lettere for politiet å foreta mer omfattende avhør av dem.

I slutten av august ble en mann i 50-årene pågrepet i saken, men to dager senere ble vedkommende løslatt og politiet uttalte at mistanken mot ham var betydelig svekket. Det er ikke snakk om samme mann som nå er pågrepet, understreker Metlid.