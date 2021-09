Hopplegenden frykter at de frivillige forsvinner

Ragnild Fidjestøl og Bente Rogstad heller røre i de brennhete vaffeljernene. En øvelse de har gjort titusenvis av ganger på dugnad i over 30 år. De to damene har vært ansvarlig for serveringen til de største stjernene i skihopping i generasjoner.

– Hvert år sier vi at «dette er siste gangen». Men så nærmer det seg skiflyging igjen, og da begynner det å boble i blodet, humrer Ragnhild Fidjestøl.

Bente Rogstad nikker.

– Og så er det trivelig. For vi får gode tilbakemeldinger fra hopperne om at vi gjør en god jobb for dem, sier hun.

Fingertuppene til Ragnhild Fidjestøl er herdet etter mange år med vaffeldugnad. Hun trenger ikke gaffel for å ta plata ut av jernet.

– Dere må smake. Vi er god på vafler, ler hun.

Folk vil trekke seg

Ragnhild er gift med Ole Gunnar Fidjestøl, hopplegenden som er verdensmester i skiflyging, og rennleder i Vikersundbakken. For familien Fidjestøl er det en selvsagt øvelse å stille på dugnad for at bygda kan vise fram spektakulære skihopp til verden.

Men nå tærer det på motivasjonen. Hoppkonflikten som har rast de siste ukene har skapt et raseri mot Skiforbundet på grasrota i norsk hoppsport.

For Ole Gunnar Fidjestøl er det personlig – siden han er gammel venn og lagkamerat av Clas Brede Bråthen. Han innrømmer det tærer på motivasjonen for å legge ned all den gratisjobbingen han gjør på fritida for hoppsporten,

– Jeg synes dette er vanskelig, ja, sier han på sin sedvanlig forsiktige måte.

Han er bekymret over at dette kan dra ut i tid, at konsekvensene blir at det går ut over de sportslige resultatene. Noe som igjen går ut over den jobben som skal gjøres i Vikersund. Først og fremst allerede i vinterens VM. Daglig får han telefoner fra folk i dugnadsgjengen som er sinte og frustrerte.

– Vi har fått konkrete tilbakemeldinger på at hvis dette fortsetter så er det noen som sier at «dette gidder vi ikke lenger», sier han.

1200 frivillige

For familiene Fidjestøl er langt fra alene om å gjøre dugnad for å få et VM i skiflyging i havn.

– Totalt i VM er vi oppe i mellom 1000 og 1200 frivillige, mens kjernen i bakken er noen færre. Og der er vi veldig avhengig av nøkkelpersoner. Så det er ikke så mange som skal si nei før vi får problemer, sier Fidjestøl.

Ragnhild og Bente forteller det snakkes mye om konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet blant de frivillige. Og de skjønner godt at det gjennom sosiale medier har blitt en bølge av sympati for Bråthen.

– Jeg skjønner dem godt jeg. Vi synes dette er noe tull. Dette kunne de (Skiforbundet) ordna på en annen måte. Hadde han vært en drittsekk av en leder, så kunne man forstått det. Men det er han ikke. Han er en fin fyr, sier Ragnhild, lett irritert.

Facebook-storm

STOR STØTTE: Den største støttegruppen på Facebook har nærmere 11 000 medlemmer.

Og dugnadsgjengen i Vikersund er ikke alene om å støtte den omstridte hoppsjefen.

På Facebook er det opprettet flere støttegrupper. Den største har snart 11 000 medlemmer. Og det skrivers et titalls innlegg daglig.

Og tilhengerne er svært aktive. Da Skiforbundet la ut en sak om konflikten før helga, eksploderte det i kommentarfeltet.

I skrivende stund har 456 mennesker kommentert innlegget. Så godt som alle tar kraftig til motmæle mot forbundets versjon av saken.

– Er det aprilsnarr i september, skriver en bruker.

– Kommer dere lenger ned på lavmålsskalaen nå? spør en annen.

TV 2 har bedt kommunikasjonssjef Espen Graff om et intervju angående de mange kampanjene mot Skiforbundet på sosiale medier, men Graff ønsker ikke å stille opp.

– Vær uenige, ikke uvenner

Tilbake i Vikersund ber de nå Skiforbundet rydde opp i konflikten med Bråthen.

– Han kan sikkert være litt tøff i trynet, men det får dem tåle, sier Ragnhild Fidjestøl.

Og legger til.

– Det må gå an å være uenige uten å være uvenner. Det er i alle fall det jeg har prøvd å lære ungene mine. Det er ikke så vanskelig.