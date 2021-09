Karina (32) har tatt seg ett friår for å bli kjent med broren sin

«Her er min storebror Arnt Martin. Arnten er rusmisbruker og har vært det i 28 år».

Slik starter innlegget til lillesøster Karina Lie på Instagram. I innlegget valgte de å fortelle venner og følgere at hun og storebror skulle tilbringe mye av det neste året sammen. De kaller året for «Prosjekt Livsgnist».

Karina har siden flyttet hjem til bygda for å tilbringe tiden sammen med Arnt Martin Lie (43).

Manglet livsgnist

Årsaken til at hun tok seg fri fra jobb og flyttet tilbake der storebroren bor startet i jula i fjor, da de var samlet for å feire høytiden sammen.

– Arnt Martin er rusmisbruker og har vært det i mange, mange år. På julaften er det trøkka stemning for mange familier rundt denne typen tilstelninger. I jula spurte jeg han om vi ikke skulle ta et bad i Lågen – elva som renner forbi bygda vårt. Det badet og opplevelsen rundt førte mye med seg, forteller Karina.

En stund etter julaften fortalte han til søsteren at han mangla litt livsgnist, og det var da kom de på ideen om å starte et prosjekt sammen.

Alltid vært gode venner

LILLESØSTER OG STOREBROR: Karina og Arnt Martin har alltid vært gode venner. Foto: Privat

Det skiller ti år mellom Karina og Arnt Martin. Karina forteller til God morgen Norge at storebroren alltid har likt å trene, og hun mener han egentlig er en skikkelig spreking. Hun så ikke så mye til sin storebror som barn, og tiden de nå får sammen betyr mye for dem begge.

– Jeg syns det er veldig hyggelig, egentlig. Vi har ikke hatt så mye kontakt gjennom årene, så jeg setter stor pris på det. Da har jeg noe å fylle dagene med, forteller Arnt Martin.

Karina legger til at hun ikke er en faglært person på avrusning, og det viktigste for henne er å tilbringe tid sammen med sin storebror.

– Alle minner jeg har laget med familien har som regel ikke Arnt vært med på. Så da tenkte jeg at vi skulle ta ett år hvor vi lager minner på høygir, og kjøre på med det for å ha ting å snakke om. Jeg merker det er en samlende ting for familien også, som da vi syklet Rallarvegen med vår andre bror. Det har aldri skjedd før at vi tre har vært på ferie sammen. Da spilte vi yatzy og kort på kveldene, og jeg tenkte: «Wow, det har jeg nesten aldri gjort med mine to storebrødre».

PÅ TOPPEN: Det har blitt mange turer sammen og søskenparet planlegger flere. - Vi har så langt hatt ferietur i Jotunheimen, gått Galdhøpiggen og Romsdalseggen og ulike turer i nærområdet, forteller Karina Lie til God morgen Norge. Foto: @karihontas, Instagram

Opplever naturen sammen

Til nå har de rukket å oppleve veldig mye sammen.

– Vi har gjort litt forskjellig: En ferietur i Jotunheimen, Galdhøpiggen, Romsdalseggen og ulike turer i nærområdet, forteller hun.

– Jeg har gruet meg mye. Men som regel etter hver aktivitet har det vært veldig artig etterpå. Høydepunktet var kanskje Galdhøpiggen. Tung tur, men veldig koselig, sier Arnt Martin.

Skal sykle Norge på langs

Det neste året skal de fortsette å gå turer og trene sammen. Det store målet er til våren. Da skal de sykle Norge på langs.

– Jeg tror det blir veldig bra. Det er veldig viktig å ha klare mål, sier Karina.

Arnt Martin er forberedt på at det må arbeid til for å nå det store målet i mai.

OPPLEVER NORGE SAMMMEN: - Jeg synes det er hyggelig å gjøre så mye sammen med lillesøster, forteller Arnt Martin til God morgen Norgen. Foto: @karihontas, Instagram

– Jeg gruer meg litt. Det blir mye trening fremover, sier han.

Karina har jobbet i Forsvaret i mange år, der det snakkes mye om å ha en tilbakemeldingskultur. Noe hun føler at hun og storebroren har blitt veldig gode på.

– Vi gir hverandre tilbakemeldinger på ting, sier litt om følelsene våre og har også kranglet underveis. Men vi blir venner igjen med én gang, forteller hun.