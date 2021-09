Reagerer på selskapets behandling av sønnen: – Det må være ulovlig

Høgtun forteller at sønnen bruker elsparkesykkel fra Ryde til og fra skolen, i tillegg til litt kjøring utenom. I slutten av august fikk sønnen en advarsel fra selskapet om at han hadde brukt tjenesten overdrevet mye.

– Vi svarte på advarselen samme dag, og forklarte at sønnen min ikke hadde fått avsluttet en tur på grunn av en teknisk feil. Ryde bekreftet at de hadde mottatt mailen, forteller Høgtun.

I advarselen henviser Ryde til sine brukervilkår, der det står at man kun får bruke sparkesyklene til eget bruk, og at man ikke får ha et bruksmønster som skiller seg sterkt fra normalt bruksmønster. Det får Høgtun til å reagere.

– Jeg blir så provosert. De lager sine egne regler, og lager en slags egen definisjon av hva som er normal bruk. Ved å utestenge de som bruker tjenesten mye, gjør de at gjennomsnittsbruken blir lavere. De prøver selv å definere hva som er normalt, uten å si klart hva dette er, sier han.

– Det er ikke sånn at hvis du kjører mye T-bane mister du T-banekortet ditt. Jeg kan ikke skjønne at det er lov, fortsetter han.

Drøye to uker senere får sønnen Ole Jakob en ny mail fra Ryde, denne gangen med beskjed om at de har tatt fra ham månedspasset. 17-åringen får ikke kjøpe nytt på 365 dager.

Kan være ulovlig

At det er ulovlig kan Høgtun ha helt rett i. Også juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen reagerer på de uklare brukervilkårene.

– Dette virker veldig spesielt. Det er et uklart vilkår, og det kommer på ingen måte klart frem hva som skal til for at Ryde skal kunne kaste ut brukeren , sier Iversen.

– Hva som er normalt bruksmønster, og hva som er et sterkt avvik, vet bare selskapet, og de sitter dermed med alle kort på hånden og kan bare hevde dette. Et slikt avtalevilkår, som er så ullent, kan fort være urimelig og dermed ikke lov å bruke i forbrukerforhold. Det blir veldig tilfeldig, det gis ingen begrunnelse utover at de gjemmer seg bak dette med normal bruk, fortsetter han.

Høgtun reagerer på at det ikke settes en teknisk sperre på sparkesyklene, slik at man ikke bruker dem for mye.

FOR UTYDELIG: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener Rydes vilkår er for utydelige. Foto: Forbrukerrådet.

– Sønnen min har kjørt mye. Han er en bruker. Månedspasset gjør at man kan kjøre gratis i 30 minutter, deretter må man betale. Men det er ingen sperre som gjør at man ikke kan avslutte turen etter 30 minutter, og så starte turen på nytt uten å betale. Hvis det er det de reagerer på at sønnen min har gjort, må de sette en teknisk sperre på sparkesyklene, sier han.

Iversen er enig i at det må settes konkrete grenser for bruken dersom man skal kunne frata forbrukerne månedspassene.

– Et tak må inn i avtalevilkårene, og være konsekvent. Brukerne må vite hva de har å forholde seg til her, og Ryde må være konsekvent i sin håndheving. Kundene må også gjøres oppmerksomme på disse vilkårene slik at de konkrete bruksbegrensningene blir kjent, sier Iversen.

Han understreker, som Høgtun, at en teknisk sperre er mer formålstjenlig enn utestengelse.

– Lek og kos er også normal bruk

Iversen forteller at brukervilkårene skal tolkes etter alminnelig språklig forståelse. Siden mange bruker elsparkesykkel til mer enn bare ren transport, går dette også under normal bruk.

– En av tingene Ryde viser til er at syklene ikke skal brukes til kommersielle tjenester. Det er ok, men det er lav sannsynlighet for at en ungdom eller barn bruker syklene til dette. Vanligvis bruker nok ungdommene syklene til transport, eller som lek.

– Det er mange som er ute og koser seg på elsparkesykkel, og bruker det som lek. Dette er også normal bruk. Dersom Ryde definerer vanlig bruk på annen måte enn gjennomsnittsforbrukeren, så må det defineres tydelig i brukervilkårene. Å bruke syklene til kos er åpenbart også normal bruk. Dette vilkåret er så uklart at det neppe kan brukes til forbrukerforhold, med unntak av om man kan bevise at det er til kommersiell bruk, slår Iversen fast.

Vil tydeliggjøre betingelsene

Administrerende direktør i Ryde, Kjetil Graver, sier selskapet vil gå gjennom betingelsene sine etter kritikken fra Forbrukerrådet.

– Vi har over 500.000 registrerte kunder, og opp mot 1,5 millioner reiser hver måned. Vi opplever svært sjelden misbruk av tjenesten som innebærer at vi blokkerer kunder. Derfor har vi ikke sett noen grunn til å konkretisere betingelsene våre nærmere, rett og slett fordi dette ikke har vært noe problem. Men etter å ha sett uttalelsene fra Forbrukerrådet, vil vi tydeliggjøre betingelsene våre ytterligere for å unngå feiltolkninger og misforståelser, sier Graver til TV 2 hjelper deg.

Iversen er fornøyd med at Ryde nå gjør grep.

– Vi er fornøyde med at Ryde nå varsler en gjennomgang av brukervilkårene, og oppfordrer til en konkretisering av vilkårene for utkastelse. I tillegg bør det revurderes om denne konkrete forbrukeren kan slippes tilbake som kunde, sier han.

– Åpenbart misbruk av tjenesten

Selskapet står likevel på at det var rett å frata Ole Jakob Høgtun månedspasset.

– Det sentrale her er at Ryde tilbyr en delingstjeneste, der et stort antall kunder deler på en mindre flåte el-sparkesykler. En forutsetning for at en slik modell fungerer tilfredsstillende, er at kundene ikke misbruker tjenesten, sier Graver.

– I dette tilfellet mener vi at det åpenbart er misbruk av tjenesten. Han har i praksis reservert samme sykkel i perioder som strekker seg over mange timer gjentatte ganger, i ett tilfelle i over fire timer, og på den måten blokkert den for bruk av andre. I betingelsene våre står det tydelig at det ikke er tillatt å bruke tjenesten på en måte som utskiller seg sterkt fra normalt bruksmønster.

Graver trekker fram at Høgtun flere ganger har stoppet turen like før det har gått 30 minutter, for så å reaktivere den umiddelbart. På denne måten mener han at Høgtun har blokkert elsparkesykkelen for andre.

– Vedkommende fikk først en advarsel, men etter at atferden ikke opphørte, ble Ryde-passet hans blokkert. Til tross for at vi mener at dette var et klart brudd fra hans side, valgte vi likevel å refundere beløpet på 133 kroner for de gjenværende ti dagene, avslutter Graver.