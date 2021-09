Mener Messi gjør PSG svakere – dette svarer TV 2s ekspert

Se hva Thorstvedt sa om Messi i Champions League-frokost øverst!

Paris Saint-Germain startet med Neymar, Kylian Mbappé og Lionel Messi, men klarte bare 1-1 mot belgiske Brügge i åpningskampen i Champions League.

Den fryktinngytende angrepsrekka til det franske storlaget klarte ikke produsere målpoengene som var forventet av dem, og Brügge endte opp med flere avslutninger på mål: Seks mot PSGs fire.

KRITISERER MESSI: TV-ekspert Michael Owen. Foto: Nick Potts

BT Sport-ekspert Michael Owen var spesielt skuffet over Lionel Messis prestasjoner i kampen. Han mener argentineren faktisk gjør PSG-laget svakere.

– Uansett hvor mye vi beundrer dem, dette PSG-laget, med de angriperne, de er alle fenomenale spillere individuelt, sa Owen i sendingen etter kampen, og slo fast:

– Men de tre sammen gjør hele laget svakere for meg. Jeg kan virkelig ikke forstå at PSG er en av favorittene til å vinne Champions League. Jeg mener de engelske lagene, Chelsea, Liverpool, Manchester City og Manchester United er mye, mye bedre, mente Owen, ifølge The Mirror.

UENIG: TV 2-ekspert Erik Thorstvedt. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2-ekspert uenig

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt er helt uenig med Owen.

– Det er alt for tidlig. Vi må gi PSG en sjanse til å sette laget. Ja, de har lagt listen høyt med å signere de spillerne de har gjort, men vi må la dem finne ut av det og hvordan de kan spille best sammen, mente Thorstvedt.

– Men Brügge var best, og det var en skuffende kamp av PSG. De må få tid på å få ting på plass. Selv om Messi skjøt i krysstangen, så spilte Brüggen en fantastisk kamp og de matchet verdensstjernene på PSG, poengterte han.

Fotballekspert Rio Ferdinand er også uenig med sin ekspertkollega i BT i Sport.

– Jeg tror når Messi har kommet til PSG, så vil Mbappé vise Messi hva han kan. Neymar spilte jo med Messi i Barcelona og samarbeidet var fenomenalt. Jeg tror både Messi, Neymar og Mbappé vil komme tilbake i superform. Hvis de gjør det, så vil det bli svært vanskelig for alle andre klubber å vinne Champions League. Men det er et stort «hvis» foran her, påpekte han.

Skuffet Pochettino

PSG-trener Mauricio Pochettino la ikke skjul på at han var skuffet over lagets prestasjoner i 1-1-kampen mot Brügge.

– Dette var ingen god kveld for oss. Ingen i laget kan være tilfreds med prestasjonen sin, og ingen kan være fornøyd med resultatet. Vi kom hit for å ta med oss alle poengene, sa PSG-trener Mauricio Pochettino.

– Hatten av for Brugge. De ville mer enn oss i kveld, og de fortjente ett poeng, sukket han.

Han skjønner at det ble stilt spørsmålstegn ved innsatsen og prestasjonene til stjernetrioen Messi, Neymar og Mbappé.

– De trenger tid for å bli samspilte. Det har vi sett de siste dagene. Vi må skape et lag av dem, sa Pochettino om stjernetrioen.

Forsvares av Conte

Tidligere Chelsea -og Inter-sjef Antonio Conte mener imidlertid Pochettino har en stor utfordring foran seg.

– Å finne balansen i dette PSG-laget er ikke enkelt. Ikke bare for Pochettino, det ville være vanskelig uansett hvem som var manager, konkluderte Conte da han gjestet Sky Sports Italia som ekspert.

Pochettino måtte også konstatere en annen smell i oppgjøret mot Brügge. Fem minutter ut i 2. omgang måtte Kylian Mbappé av banen med en smell i ankelen.

– Vi vet ikke hvor alvorlig det er. Grundige undersøkelser må til, og vi vil informere om utfallet så snart vi kan, sa Pochettino.

Manchester City vant 6-3 over RB Leipzig i den andre kampen i Champions Leagues gruppe A.

Neste kamp for de franske serielederne er til søndag mot Lyon.