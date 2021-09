Bil med hestehenger i trafikkuhell

Rundt kvart over åtte torsdag morgen fikk Oslo politidistrikt melding om en trafikkuhell på Sætre i Asker. Meldingen gikk på at det dreide seg om en ulykke som involverte en bil med en hestehenger.

– Det vi har fått av informasjon er at en lem på hestehengeren falt av under kjøring i lav fart, og at den ene av de to hestene på hengeren skal ha falt eller sklidd ut, forteller operasjonsleder Cathrine Silju til TV 2.

Hesten skal ha fått skrubbsår som følge av uhellet, og veterinær ble tilkalt.

– Veien vil bli stengt inntil videre, slik at veterinæren får sjekket hesten. Heldigvis dreier det seg ikke om store skader. Dette har skjedd i lav hastighet og hesten skal bare ha skrubbsår.

Operasjonsleder Silju sier at det oppsto litt trafikale problemer som følge av hendelsen, men at politiet vil dirigere trafikk forbi inntil veien kan åpnes.

Ingen personer skal ha blitt skadd i uhellet.