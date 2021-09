Solbakkens svar til skuffet Ohi: – Ikke ett av målene hans vi ikke har sett

17 mål var det meste Ohi Omoijuanfo hadde scoret i én og samme sesong før i år.

Den personlige rekorden er allerede knust: Når 12 serierunder gjenstår av Eliteserien er Molde-spissen allerede oppe i 20 scoringer - noe som gjør ham til suveren toppscorer i Norge.

– Jeg kan ikke ta av og tro at jeg er verdens beste, for det er jeg ikke. Jeg skal fortsette å være ydmyk og gjøre jobben, sa han til Discovery etter to nye mål mot Mjøndalen i helga.

– Men er du Eliteseriens beste?

– He-he-he, jeg vet ikke. Jeg skal ikke ta på meg den, den får noen andre avgjøre. Men jeg tror jeg er nest best, for det var (Erik) Botheim som ble tatt ut på landslaget, sa Omoijuanfo.

FIKK SJANSEN I 2017: Omoijuanfo i aksjon for Norge i en privatkamp på Ullevaal i 2017. Det er foreløpig hans eneste A-landskamp. Det er Foto: Terje Pedersen

Relasjonen til Haaland spilte inn

Bodø/Glimt-spissen, som til sammenligning har scoret ni mål for de regjerende seriemesterne, var nemlig med i Ståle Solbakkens tropp til VM-kvalifiseringskampen mot Nederland tidligere i måneden.

– Jeg hadde egentlig ikke noe håp (om landslaget), for jeg vet at både Joshua (King), Haaland og Sørloth spiller i store ligaer og er selvskrevne på landslaget. Men da de først tok ut en spiller fra Eliteserien, er jeg litt skuffet over at det ikke ble meg. Jeg mener ikke at Botheim ikke fortjener det, men når de først tar med noen herfra, har du lyst til at det skal være deg. Men sånn ble det ikke. Kanskje neste gang, sier Molde-spissen til Discovery.

Landslagssjef Ståle Solbakken forklarer valget av Botheim foran Omoijuanfo blant annet med relasjonen førstnevnte har til Erling Braut Haaland.

– Det var én kamp vi tenkte på da vi tok med Botheim, i og med at Sørloth hadde karantene til kampen mot Nederland. Vi var ute etter en «15-minutters-spiller» i den kampen, med tanke på hvem som kan ha en god link med Erling i det kvarteret. Botheim og Erling har spilt mye sammen, sier Solbakken.

FØLGER MED: Ståle Solbakken har sett alle målene til Ohi. Foto: Ali Zare

Videre betegner han både Glimt-spissen og Omoijuanfo som «fox in the box»-spisser.

– Kan ikke ta Ohi på noe

– Ohi var selvfølgelig med i diskusjonen, vi følger jo med. Det er en posisjon der vi har ganske bra utvalg, og så var det som sagt en karantene akkurat i kampen mot Nederland, før Botheim som avtalt ble flyttet ned på U-landslaget, sier landslagssjefen.

– Hva synes du om 20 mål på 17 kamper i Eliteserien?

– Du kan ikke ta Ohi på noe. Han har laget mange fine mål, og det er ikke ett av de målene som vi ikke har sett. Han må bare fortsette å jobbe, sier Solbakken.

Neste mulighet for Omoijuanfo er ikke langt unna: 8. oktober spiller Norge borte mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen, før Montenegro venter på Ullevaal tre dager senere.

Ohi Omoijuanfo har ikke besvart TV 2s henvendelser.