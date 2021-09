Simone Biles: – Vi har blitt sviktet

Onsdag vitnet Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney og flere andre amerikanske turnere i retten. I kongressen fortalte de om overgrepene de har blitt utsatt for av deres tidligere landslagslege, Larry Nassar.

– Jeg vil ikke at flere unge turnere, OL-utøvere, eller noen andre, skal oppleve de grusomme tingene jeg og hundrevis av andre har gått gjennom som følge av Larry Nassars overgrep, sa Biles gråtkvalt.

Allerede i 2015 ble anklager mot Nassar rapportert til FBI. Likevel fikk han fortsette som turnlege på Universitetet i Michigan, en videregående skole og i en turnklubb, frem til september 2016.

VITNET: Turnerne Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman og Maggie Nichols vitnet alle i retten onsdag. Foto: Saul Loeb

– Har blitt sviktet

Biles sa i retten at hun følte hun og de andre turnerne hadde blitt sveket.

– Vi led, og fortsatte å lide, fordi ingen fra FBI, turnforbundet, eller USAs olympiske komité gjorde det som var nødvendig for å beskytte oss. Vi har blitt sviktet og vi fortjener svar, sa Biles.

McKayla Maroney ga detaljerte beskrivelser av overgrepene, som begynte allerede ved hennes første møte med legen.

DØMT: Den tidligere landslagslegen Larry Nassar (58) soner nå en dom på 175 år. Foto: Jeff Kowalsky

– Det første Larry Nassar noen gang sa til meg var at jeg skulle skifte til shorts uten undertøy under, fordi det ville gjøre det enklere for ham å jobbe med meg. Innen minutter hadde han fingrene sine i vaginaen min, fortalte Maroney.

– Misbrukte meg i timesvis

Hun fortalte også om en tur til Tokyo, da Nassar hadde gitt henne en sovepille for flyturen, så han kunne «jobbe på henne senere den kvelden».

– Den kvelden var jeg naken, helt alene, med han oppå meg, mens han misbrukte meg i timesvis. Jeg fortalte FBI at jeg trodde jeg skulle dø den kvelden, for det var ingen sjanse for at han noen sinne ville la meg gå, fortsatte Maroney.

MISBRUKT: Turner McKayla Maroney fortalte detaljert om overgrepene hun ble utsatt for av den tidligere landslagslegen. Foto: Saul Loeb / AP

Hun anklaget FBI for å ha marginalisert anklagene hennes, og for å tie og forfalske anmeldelsen.

Totalt har over 265 kvinner og jenter stått frem og fortalt om misbruk av Nassar. I 2017 erkjente han straffskyld for å ha misbrukt ti av dem. Den tidligere landslagslegen soner nå en fengselsdom på inntil 175 år.