Polestar har fått en veldig god start i Norge med elbilen 2. Over 5.000 eksemplarer ruller på norske veier. Det er ingen dårlig prestasjon for et nystartet bilmerke.

Polestar var i mange år tuning-partner for Volvo, før de i 2017 ble skilt ut som et eget søstermerke. De startet med den ladbare hybriden Polestar 1. Den er nå historie – fremover er det kun elbil som gjelder for Polestar.

Neste år kommer de etter planen med en sporty SUV, ikke overraskende med navnet 3. Men enn så lenge er kombien 2 eneste bil i modellutvalget deres.

Da den ble lansert, var det i én utgave: Med batteripakke på 78 kWt, rekkevidde på 470 kilometer og startpris på 484.900 kroner.

Siden har Polestar utvidet utvalget og ikke minst: De har kjørt to runder med priskutt.

Mange kilometer for pengene

Nå får du Polestar 2 med to drivlinjer og to batteripakker, dessuten med tre valgfrie utstyrspakker. Og startprisen har sunket til 349.000 kroner. Da er den også aktuell for langt flere enn den var i starten.

Rekkevidde er som kjent viktig for mange av dem som velger elbil. Her har Polestar nå en modell som virkelig gir mange kilometer for pengene: Nemlig utgaven som heter Long Range FWD og som du etter siste priskutt får fra 389.000 kroner. Rekkevidden er på inntil 540 kilometer.

Kombi-karosseriet gir økt fleksibilitet, det kommer godt med når bilen ikke er kjempestor.

Fra 408 til 230 hk

Det Polestar enkelt sagt har gjort her, er å fjerne elmotoren på bakakselen. Dermed trekker bilen på forhjulene. Det siste er ganske interessant. Mange av elbil-konkurrentene som ikke har 4x4, har i stedet bakhjulsdrift. Tradisjonelt har ikke det vært noen fremkommelighets-vinner på norske vinterveier. At Polestar har gått for forhjulsdrift kan nok gi dem et lite fortrinn.

Effekten er redusert fra 408 hestekrefter på 4x4-utgaven, til 230 hk. Det merkes, uten at bilen på noen måte blir en sinke. 0-100 km/t går for eksempel på 7,4 sekunder. Det er slett ikke sakte, men likevel en god del tregere enn 4x4-utgaven som gjør øvelsen på 4,7 sekunder.

Uansett: Hvis maksimal rekkevidde er et viktig poeng for deg, tilpasser du nok også kjørestilen deretter. Og til det vi kan kalle normal kjøring, duger denne drivlinjen i massevis.

Polestar gjør et poeng ut av at 2 kan dra tilhenger på inntil 1.500 kilo. Du kan også ha taklast på bilen.

Langt unna stasjonsvogn

Kombi-karosseriet gir Polestar 2 et betydelig fortrinn, sammenlignet med Tesla Model 3 som på mange måter er den mest direkte rivalen akkurat nå. Med tohjulsdrift er Teslaen billigere, men kompakt sedan er nå en gang ikke det mest praktiske – i alle fall ikke om du skal bruke den som familiebil.

Den store bakluken gjør det enklere å få med plasskrevende gjenstander, enten det er IKEA-esker eller en ny vaskemaskin. Baksetene felles enkelt ned og det blir flatt gulv. Men noen plassorgie er dette likevel ikke. Bagasjerommet er på 405 liter, det vokser til 1.095 når du feller ned baksetene. Foran er det en frunk, med plass til for eksempel ladekablene.

Den skrånende bakluken gjør at du ikke har veldig mye ekstra plass tilgjengelig i høyden. Dette er dermed langt unna en stasjonsvogn. To voksne sitter greit i baksetet, men bredden er for snau for tre.

Visste du at Polestar 2 debuterte som en konseptbil fra Volvo? 40.2 heter denne, endringene til produksjonsklar Polestar var ikke store.

Infotainment fra Google

Volvo XC40 er langt på vei samme bil, men i måten du kan utnytte plassen på, skiller de to seg overraskende mye fra hverandre. Volvoen er mye mer høyreist og firkantet. Det betyr mer volum til bagasje, også at du sitter mer oppreist og dermed utnytter beinplassen bedre. Verdt å tenke på hvis du vurderer disse to opp hverandre.

Tvillingbror Volvo XC40 er høyere og mer firkantet, det gir også mer plass.

Sammenlignet med toppmodellen med 4x4, er FWD-utgaven litt enklere innvendig. Her skal du ikke vente deg høy premiumfølelse. Men design og materialvalg er gjennomført, rent og samtidig ganske minimalistisk.

Det er mye mer tradisjonelt enn i en Tesla, samtidig som det Google-baserte infotainmentsystemet er enkelt og svært brukervennlig.

Interiøret er ganske enkelt, det aller meste av utstyr og funksjoner styres fra skjermen i midten.

Passerer 450.000 kroner

Startprisen er altså gunstig. Men her bør du ta høyde for å bruke mer penger. Polestar har for eksempel droppet noe så obligatorisk som adaptiv cruisekontroll i grunnpakken. Å kjøpe ny bil uten dette i 2021, vil vi rett og slett fraråde. Bryterne for den adaptive cruisecontrollen er på plass, men du må kjøpe Pilot-pakken til 30.000 kroner for at de skal virke. Da får du også Pixel LED-teknologi og en del andre nyttige assistentsystemer i tillegg.

Plus-pakken koster 40.000 kroner og gir deg blant annet varmepumpe, glasstak, Harman Kardon-stereo, oppvarmet ratt og baksete, pluss elektrisk setejustering. Hvis du ikke har veldig spare-fokus, er det vanskelig å komme utenom denne også. Dermed må du altså legge 70.000 kroner på toppen av startprisen.

Da har vi passert 450.000 kroner, og Polestar 2 med forhjulsdrift er plutselig ikke så billig lenger. Men hvis lang rekkevidde er viktig for deg og du ikke trenger 4x4 – da er dette likevel en attraktiv totalpakke i denne klassen.

De karakteristiske Polestar-baklysene har etter hvert blitt et velkjent innslag på norske veier.

