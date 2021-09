Toyota RAV4 har vært en av Norges mest populære biler i flere tiår.

Den nyeste generasjonen som kom i 2019 tar bilen til et nytt nivå – med høyere luksusfaktor og mer plass. Dessuten er den for første gang blitt ladbar – med elektrisk rekkevidde på hele 75 kilometer, over 300 hestekrefter og ingen avgifter. Sånt går ikke upåaktet hen i den norske markedet.

Så langt i år er den Norges nest mest solgte modell – med over 6.500 registrerte biler per 31. august. Kun elektriske Tesla Model 3 ligger foran.

Snart er det klart for en midtlivsoppdatering av dagens generasjon av RAV4. En såkalt facelift.

I den forbindelse kommer det også en helt ny modell – nemlig RAV4 Adventure.

Bilikon

Den nye spesialmodellen er et ikke så rent lite nikk til den legendariske Land Cruiser-modellen FJ40 – som rullet rundt som nybil på 70-tallet.

FJ40 er et bilikon – og ganske sikkert en smart bil å vise tilhørighet til. Spesialmodellen av RAV4 er tofarget – slik FJ40 er – med lyst tak og grønn/grå lakk (Urban Khaki) på resten av bilen.

I tillegg får den spesialdesignede 19" felger, sort grill og sølvfarget skliplate både foran og bak.

Her er modellen Adventure-utgaven inspireres av. Land Cruiser av FJ40-generasjonen.

Dårlig nyhet for Norge

Innvendig blir det skinn-imitasjon med litt ekstra mønster og orange kontrastsømmer.

Den dårlige nyheten er at det ikke ser ut til at Adventure-utgaven leveres som ladbar hybrid. Her er det det Toyota kaller selvladende hybrid, altså vanlig hybrid, som gjelder. Den får 222 hestekrefter.

Men for de som sverger til ladbar hybrid, er det likevel grunn til å glede seg over facelift-modellen. Den får nemlig et par andre oppgraderinger som vi tror norske kjøpere vil sette pris på.

Tofarget lakk og egne 19" felger er blant det som skiller Adventure-utgaven fra de andre RAV4-ene.

Nye instrumenter

Blant annet blir det nye front- og baklykter – som gir bilen et mer sporty og moderne utseende. 2022-utgaven av RAV4 får også noen andre mindre kosmetiske justeringer på fangere og grill for å framstå litt annerledes, sammenlignet med dagens modell.

Innvendig blir det dessuten mulighet for USB-C-ladepunkter og elektrisk justering også av passasjersetet foran.

Det ser også ut som nykommeren får nye digitale instrumenter. Akkurat her har vi etterlyst litt utvikling, så disse skal det bli spennende å se.

Slik blir interiøret. Legg merke til at det ligger an til nye digitale instrumenter.

Brukt RAV4

Planen er at den fornyede utgaven av RAV4 skal leveres ut til de første kundene i løpet av første kvartal neste år.

Men om du i stedet er på jakt etter en brukt Toyota RAV4, er det mye å velge mellom. Her finner du også den ladbare varianten. Prisene på denne starter på rundt 550.000 kroner. I skrivende stund ligger det ni eksemplarer av denne på Finn.no.

Utvalget er naturligvis langt større om du ikke er så nøye på at den skal ha ledning. Da er det 775 biler å velge mellom.

De aller billigste utgavene av RAV4 som kom i 2002, får du for under 10.000 kroner.

Setene i Adventure-utgaven er av kunstig skinn – med oransje kontrastsømmer.

