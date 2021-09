Full forvirring etter varsel – avviser full gjenåpning

Dagens Næringsliv skriver at regjeringen på en pressekonferanse fredag kommer til å varsle at Norge kan gjenåpnes helt. Helse- og omsorgsdepartementet avviser opplysningene.

Torsdag morgen varslet Dagens Næringsliv at regjeringen vil varsle full gjenåpning av samfunnet på en pressekonferanse fredag.

Men når TV 2 tar kontakt med helse- og omsorgsdepartementet avviser de at avisens opplysninger stemmer.

– Departementet opplyser, uavhengig av om det skulle bli en pressekonferanse i morgen, at det som står i Dagens Næringsliv ikke stemmer. Det blir ikke full varsling av gjenåpning i morgen, sier departementet.

Full gjenåpning innebærer at man går over til en såkalt normal hverdag med økt beredskap. Denne fasen kan oppsummeres med to punkter:

Befolkningen vil i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Du må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste deg når rådene tilsier det. Men særtiltakene for covid-19 avvikles.

Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Dette innebærer blant annet at innslippsstoppen ved midnatt og krav om bordservering på skjenkesteder fjernes.



Artikkelen oppdateres!