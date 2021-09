Toppgeneral anklages for «forræderi» – forsvarer bekymringssamtaler med Kina

Donald Trump kaller telefonsamtalene forræderi. Selv sier lederen for det amerikanske forsvaret at han ønsket å unngå en konflikt.

Tirsdag ble det kjent at USAs fremste general. Mark Milley, ved to anledninger kontaktet sin kinesiske kollega for å berolige kineserne. Telefonsamtalene fant sted like før presidentvalget i fjor, og rett etter stormingen av Kongressen i januar. Onsdag forsvarer Milley samtalene, og sier han ønsket å «forsikre» det kinesiske militæret.

Enkelte medlemmer av Kongressen mener Milley tråkket over en grense og ba Joe Biden om å gi ham sparken, men presidenten er tydelig på at han står fast ved generalen.

– Jeg har full tillit til general Milley, sier Biden ifølge CNN.

Milley ble ansatt av Donald Trump i 2019, og Biden beholdt ham som sin øverste militære rådgiver da han tiltrådte som president. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

I et skriftlig uttalelse sier generalens talsperson at Milley handlet i tråd med sine arbeidsoppgaver.

– Telefonsamtalene med Kina og andre i oktober og januar var i tråd med pliktene og ansvarsoppgavene hans, og søkte å opprettholde stabilitet ved å forsikre motparten, heter det i uttalelsen.

Eksplosiv bokavsløring

Milleys samtaler ble først kjent i et utdrag av den kommende boka til journalistene Bob Woodward og Robert Costa, som tar for seg de siste turbulente månedene i Donald Trumps presidentskap. Milley lovet sin kinesiske motpart at han på forhånd ville advare dem om USA skulle bestemme seg for å angripe, står det i boka.

Donald Trump utnevnte Milley som leder av det amerikanske militæret i 2019, og Joe Biden valgte å beholde ham i stillingen da han tiltrådte som president. Stillingen innebærer at Milley er presidenten og forsvarsministerens fremste rådgiver.

Washington Post-journalistene Robert Costa og Bob Woodward står bak boka «Peril». Foto: AP Photo

Ifølge boka gjorde Trumps handlinger mot slutten av presidentperioden Milley så bekymret at han ved to anledninger ringte Kina for å forsikre dem om at USA ikke ville angripe. Den første samtalen fant sted 30. oktober, fire dager før Trump tapte valget. Den andre samtalen fant sted 8. januar, tolv dager før Joe Biden ble innsatt som president og to dager enn stormingen av Kongressen.

Dersom påstandene om at Milley ville advare Kina før et eventuelt amerikansk angrep er sanne, mener Trump at generalen bør tiltales for forræderi.

– 100 prosent stødig

– General Li, jeg vil forsikre deg om at den amerikanske regjeringen er stabil og at alt kommer til å løse seg, skal Milley ha sagt under den første telefonsamtalen.

– Vi vil ikke angripe eller utføre noen form for operasjon mot dere, la generalen til.

I onsdagens uttalelse nevner ikke Milley samtalen med Kina direkte, men sier han jevnlig kommuniserer med motparter over hele verden for å dempe eventuelle spenninger og unngå utilsiktede konflikter.

Stormingen av Kongressen gjorde kineserne svært bekymret, til tross for Milleys lovnader. Foto: Leah Millis/Reuters

I den andre telefonsamtalen ønsket Milley å dempe Kinas bekymringer etter stormingen av Kongressen. Ifølge boka hadde generalen store problemer med å overtale kineserne.

– Vi er 100 prosent stødig. Alt går bra. Men demokratiet kan være rufsete i blant, skal Milley ha sagt til den skeptiske general Li ifølge Associated Press.

Trump krever handling

Trump svarer på påstandene med sin egen uttalelse, hvor han blant annet omtaler sin tidligere general som en «idiot» og insisterer på at han aldri vurderte å angripe Kina. Om innholdet i boka skulle vise seg å stemme, mener Trump det bør få konsekvenser:

– Jeg antar han vil tiltales for FORRÆDERI ettersom han har forhandlet med sin kinesiske motpart bak presidentens rygg og fortalt Kina at han vil gjøre dem oppmerksomme på et angrep. Kan ikke gjøre det! sier Trump, som krever umiddelbar handling fra Biden-administrasjonen.

Donald Trump krever at «idioten» Milley tiltales for forræderi. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Republikanerne Ted Cruz og Marco Rubio er i likhet med Trump bekymret over samtalene, og i et brev til Biden krever Rubio at presidenten umiddelbart gir generalen sparken.

– Jeg tror det første Milley må gjøre er å svare på nøyaktig hva det var han sa, sier partikollega Cruz.

Demokratene tar det hele med ro, og sier de gjentatte ganger hadde oppfordret Milley til å ta ansvar under den turbulente tiden.

– Mange av oss gjorde det tydelig at vi stolte på at han ville forhindre katastrofen vi visste kunne inntreffe når som helst, sier senator Dick Durbin.