Politiet mistenker at bilbranner i Trondheim ble påsatt

En bilbrann i Eli Sjursdottersvei i Trondheim spredte seg natt til torsdag til flere garasjerekker. Politiet mistenker at brannen var påsatt.

Minst tre biler har fått betydelige skader etter brannen. Politiet jobber på stedet med tekniske og taktiske undersøkelser.

– Vi mistenker at brannen er påsatt, men det er ikke konkludert ennå. Det må etterforskningen forsøke å avklare, sier politiadvokat Sunniva Tronvold i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun kan foreløpig ikke si noe om hvorvidt det er noen mistenkte i saken.

Spredte seg

Det var klokken 3.45 natt til torsdag at politiet fikk melding om brannen.

– Vi fikk melding om at det er full fyr i en bil. Det er en garasjerekke som brenner også. Bilen sto inntil en garasje, sa operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Bilen sto ikke helt inntil noen boliger, men fire leiligheter i et rekkehuskompleks ble evakuert. Det dreide seg om rundt 20 personer.

Brannen spredte seg til fire-fem garasjer, og politiet slet innledningsvis med å få kontroll. Minst tre biler ble hardt rammet, men brannvesenet greide å unngå at brannen spredte seg til hus.

Klokka 4.27 tvitret politiet at det var kontroll på brannen, og at de evakuerte kunne legge seg igjen.

Skal ha brent to steder

Politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag, Maja R. Pedersen, opplyste i 6.30-tiden til Adressa at politiet hadde gjort en del undersøkelser og avhør på stedet.

Ifølge avisen er det satt opp sperrebånd rundt garasjene som brant, men også rundt en Volvo på den andre siden av veien rundt 15 meter unna den totalskadde garasjerekka.

Denne bilen har også brannskader under, og politiet mistenker ifølge avisa at det har brent to forskjellige steder.