Macron: IS-lederen i Sahel er drept av franske styrker

Lederen for IS i Sahel-regionen, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, er drept av franske styrker, opplyser Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Dette er nok en stor suksess i vår kamp mot terrorgrupper i Sahel, skrev Macron på Twitter natt til torsdag.

Macrons kontor bekrefter at lederen for IS i Mali, Niger og Burkina Faso er blitt drept.

Sahrawi var leder for Den islamske staten i Stor-Sahara (ISGS). Hans gruppe hadde angrepet amerikanske soldater i 2017, melder Reuters. I august i fjor beordret Sahrawi personlig drap på seks franske hjelpearbeidere og deres nigerianske sjåfør, opplyser Macrons kontor.