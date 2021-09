Fire amatører ble historiske – nå er de på vei rundt jorden

For første gang skytes fire helt ordinære mennesker opp i bane rundt jorda. SpaceX håper den astronaut-løse ferden for alvor markerer starten på romturisme.

Følg oppskytningen direkte i videovinduet øverst i saken!

En milliardær, to konkurransevinnere og en helsearbeider som overlevde kreft i barndommen. Klokken 02.00 natt til torsdag ble firerbanden historiske, da de ble de første turistene som reiser i bane rundt jorda, uten en eneste profesjonell astronaut om bord.

Oppskytningen gikk knirkefritt, og de fire amatørene vil nå tilbringe de neste fire dagene i bane rundt jorda.

Like etter klokken 02 natt til torsdag tok SpaceX Falcon 9 av fra Kennedy Space Center i Cape Carneval, Florida. Foto: Chris O'Meara/AP Photo

Dette er den første private romferden for Elon Musk og hans selskap SpaceX, og et stort steg for romturisme. I juli reiste milliardærene Richard Branson og Jeff Bezos på hver sin private romferd med selskapene Vigin Galatctic og Blue Origin. I tillegg til å oppleve verdensrommet i et par minutter, håpet duoen på at den private romfarten ville bidra til økt billettsalg for fremtidige reiser.

SpaceX-sjef Elon Musk hilser på familiemedlemmene til de fire utvalgte amatør-astronautene. Foto: Chandan Khanna/AFP

Der hvor Branson og Bezos så vidt rakk å bevege seg ut i verdensrommet, vil de fire passasjerene om bord på SpaceX reise i bane rundt jorda, en ferd som tar dem tre dager. Turen foregår i 575 kilometers høyde, noe som er 160 kilometer høyere enn den internasjonale romstasjonen.

Vil ikke avsløre prislappen

De fire utvalgte består av milliardæren Jared Isaacman, helseassistenten Hayley Arceneaux, dataingeniøren Chris Sembroski og læreren Sian Protocor. Sembroski og Protocor fikk plass på ferden ved å vinne en konkurranse, og timer før oppskytning kunne de bekrefte at de hadde sommerfugler i magen. Milliardæren Isaacman tar regninga, men han vil ikke avsløre hvor mye han må hoste opp.

Som forberedelse til ferden har romturistene blant annet klatret opp Mount Rainier, som ligger 4392 meter over havet. De har også flydd i jagerfly og gjennomført en rekke simuleringer av romferden, skriver CNN.

Dette er første gang på 60 år med menneskelig romfart at en rakett går i bane rundt jorda uten en astronaut om bord. Romfartøyet er helautomatisk, og ble testet da det fraktet NASA-astronauter til den internasjonale romstasjonen tidligere i år.

Milliardæren Isaacman, som selv er en erfaren pilot, sier Elon Musk har forsikret ham om at amatør-astronautene er i trygge hender.

– Hele SpaceX-ledelsen er fullstendig fokusert på dette oppdraget og er veldig selvsikre. Den selvsikkerheten smitter også over på oss, sier Isaacman til Associated Press.

Støttes av NASA

Musk var på plass i Florida for oppskytningen, sammen med hundrevis av ansatte ved barnesykehuset St. Jude, hvor passasjeren Arceneaux jobber. Gjennom ferden håper Isaacman på å samle inn 200 millioner dollar til St. Jude, halvparten kommer fra hans egen lomme.

Milliardæren Jared Isaacman og helseassistenten Hayley Arceneaux viste ingen tegn til nerver før oppskytning. Foto: John Raoux/AP Photo

Den nasjonale romorganisasjonen NASA har ingenting å gjøre med den private flyvningen, men heier likevel på Musk og resten av passasjerene.

– Jo flere folk som er involvert, enten det er private eller statlige, jo bedre, sier NASA-astronaut Shane Kimbrough.