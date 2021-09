Lege Sverre Eika (55) er død

Lege Sverre Eika døde søndag 12. september. Det bekrefter familien ovenfor VG.

Eika døde av akutt sykdom, ifølge avisen.

Eika var kjent som en forkjemper for mennesker med rusproblemer. I februar stilte han opp i TV 2-programmet Norge bak fasaden, der han raste mot norsk ruspolitikk.

Mellom 2010 og 2019 jobbet han for Kirkens Bymisjon, på 24sju, et døgnåpent lavterskeltilbud for rusavhengige.

– Nyheten som kom i helgen, om Sverre Eikas borgang, smalt som en bombe. I mange år var Eika det siste halmstrået for mange som desperat trengte hjelp, skriver Arild Knutsen, leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk, i en nekrolog.