Catalonia-samtaler gjenopptas etter halvannet år

Samtalene startet onsdag da Catalonias regionpresident Pere Aragones møtte statsminister Pedro Sánchez i Barcelona.

I møtet diskuterte lederne hvordan samtalene rundt spørsmålet om katalansk uavhengighet skal foregå i tiden framover.

Aragones uttalte før samtalene at han vil stå ved kravet om selvbestemmelse for de 7,5 millioner innbyggerne i Catalonia-regionen. Dette blir derimot avvist av sentralregjeringen i Madrid.

– Våre ståsted er svært ulike, sa statsminister Sánchez til journalister etter møtet.

– Men stemningen i Catalonia er bedre enn den var for et år siden, og målet er at det skal forbedre seg ytterligere det kommende året, fortsatte han.

Sist lørdag demonstrerte tusenvis i Barcelona for regionens uavhengighet, hvor det ble anslått at mellom 108.000 og 400.000 mennesker deltok.