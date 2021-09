Målløs Messi da PSGs stjernegalleri skuffet stort

Club Brugge-PSG 1-1 (1-1)

Som d'Artagnan fra boken «De tre musketerer» valgte Messi i sommer å søke lykken i Paris. Sammen med Kylian Mbappé og Neymar dannet argentineren PSGs frontrekke mot Club Brugge tirsdag kveld.

Men det mange trodde skulle bli en parademarsj skulle raskt vise seg å bli en tøff batalje. For mens de originale musketerene i Alexandre Dumas' roman levde etter mottoet «En for alle og alle for en», slet PSGs fronttrio med å spille hverandre gode.

Club Brugge på sin side levde definitivt opp til det legendariske mottoet. De kjempet, kriget og sjokkerte.

– Pochettino har hodet på blokken

Forventningene var store til PSG etter sommerens overgangsvindu. Inn har Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma og Girginio Wijnaldum kommet. Men det nykomponerte stjernelaget slet stort mot Club Brugge.

– Dette er ikke i nærheten av det vi hadde forventet fra PSG, sier Erik Thorstvedt.

– Det var syltynt, supplerer Morten Langli.

Selv om det kun var første Champions League-kamp haster det trolig for Mauricio Pocettino å få sving på PSG-laget. Eierne har aldri lagt skjul på at Champions League-trofeet er drømmen, og med sommerens brukte penger er det trolig store forventninger fra ledelsen.

– Pochettino har en kjempejobb foran seg. Han har hodet på blokken og dersom han ikke klarer det så ryker jobben, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Hvem trenger Messi? Hvem trenger Neymar?

Det var riktignok PSG som tok ledelsen ved Ander Herrera.

– Hvem trenger Messi? Hvem trenger Neymar? Når du har Herrera, utbrøt TV 2s fotballekspert Morten Langli i Målshow Champions League.

Men det mange trodde skulle bli fransk storseier, skulle raskt vise seg å bli noe helt annet.

For selv om Kylian Mbappé er verdt mer enn hele Club Brugge-stallen, ifølge nettsiden Transfermarkt, viste belgierne at de absolutt kan konkurrere på det høyeste nivået.

Sjokkerte PSGs stjernegalleri

For etter 27 minutter vartet ukrainske Eduard Sobol opp med et nydelig forarbeid, før han la ballen ut mot straffemerket. Der kom Club Brugge-kaptein Hans Vanaken stormende inn i boksen og la ballen enkelt i mål.

– Det er rett og slett glimrende angrepsspill. PSG henger ikke med her, var dommen til Langli.

Kort tid etterpå hamret Messi et skudd i tverrliggeren, men belgierne klarte å holde unna til pause.

Mbappé måtte ut med skade

For PSG gikk det fra vondt til verre da Kylian Mbappé gikk i bakken og signaliserte bytte tre minutter ut i andreomgang.

Supertalentet holdt seg til ankelen i det han forlot banen.

SKADET: Kylian Mbappé haltet av banen med det som så ut som en ankelskade. Foto: Kenzo Tribouillard

PSG jaktet febrilsk etter målet som ville sende dem tilbake i ledelsen.

Lionel Messi kom til flere store sjanser, men magikeren fra Argentina klarte ikke å få ballen i mål.

– Messi vinker etter ballen og får den, men sender jo ballen over stadion! Det pleier å smelle på en helt annen måte når Messi får ballen slik, sa Langli da Messi bommet på en stor sjanse ti minutter før slutt.

Club Brugge klarte å holde unna. Dermed har PSG fått en tøff start på Champions League-gruppespillet, hvor tøffe lag som Manchester City og RB Leipzig venter de neste ukene.

– Det har vært en meget imponerende prestasjon fra Club Brugge, sa TV 2s kommentator Espen Ween etter kampen.