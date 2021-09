Liverpool var i trøbbel – vant etter kapteinens drømmetreff

Liverpool - Milan 3-2

Liverpool åpnet Champions League-sesongen med 3-2-seier over Milan.

Supporterne fikk se et Liverpool-lag som dominerte fullstendig fra start, men de ble rystet da Milan snudde til 2-1 med to scoringer like før pause.

I andre omgang snudde imidlertid Liverpool. Først satte Mohamed Salah inn utligningen til 2-2, før Jordan Henderson fikk drømmetreff etter i det 69. spilleminutt da ham banket inn 3-2 med en drømmetreff utenfor 16-meteren.

– Det var fint å komme tilbake på scoringslisten. Det er en stund siden sist. Jeg spiller litt lengre fremme på banen nå, så jeg må levere flere mål dersom jeg skal fortsette der, sier Jordan Henderson til TV 2.

– De jager deg overalt

Liverpool imponerte TV 2s Champions League-studio.

– Å møte et lag som er så intense i presset som Liverpool er de første 20 minuttene ... Du får ikke et sekund på ballen, de jager deg overalt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– De siste årene har vi sett at Bayern München, Liverpool og Manchester City som kan dette. Det er gjenvinninger og høyt press over hele banen. De tre lagene på sitt beste. Det er litt fotballskole. Jeg har sett PSG i dag og det er så natt og dag unna den intensiteten City, Liverpool og Bayern München driver med, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Henderson mener det ble for store rom mellom lagdelene da 1-0 ble til 1-2.

– Det var en veldig god kamp. Jeg tror det var en berg- og dalbane for fansen, men alt i alt var det godt levert av oss. Det var en periode på 10-15 minutter i første omgang som ikke var så god. Det var da de scoret de to målene. Resten var bra, og vi slo bra tilbake i andre omgang. Alt i alt er jeg godt fornøyd med kampen og måten vi reagerte på å havne under, sier Henderson til TV 2.

– Vi er nødt til å lære av det vi gjør feil i dag, sier Liverpool-kapteinen.

– Ubegripelig utvikling

Liverpool gikk rett i strupen på Milan fra start. I det niende spilleminutt fikk de røde uttelling da Trent Alexander-Arnold kom seg løs innenfor 16-meteren. Høyrebacken så mot Diogo Joto på bakerste stolpe, men det knallharde innlegget gikk via Milan-stopper Fikayo Tomori og i mål til 1-0 til Liverpool.

Få minutter senere kunne og burde Mohamed Salah satt inn 2-0 for Liverpool. Andy Robertsons halvvolley gikk i armen til Ismaël Bennacer og dommeren dømte straffespark, som Salah satte midt på Milan-målvakt Mike Maignan.

Liverpool fortsatte å angripe, mens Milan lenge så ufarlige ut. Tre minutter før pause kom utligningen fra italienerne. Kaos i Liverpools midtforsvar ble utnyttet av Milan-angrepet. Fra skrått hold satte Ante Rebic inn 1-1-målet.

Bare to minutter senere var kampen snudd. Andy Robertson stoppet et skudd på stolpen, men Brahim Díaz var først på returen og trillet inn 2-1-scoringen.

– En helt ubegripelig utvikling, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Lekker Origi-målgivende

Liverpool startet den andre omgangen som den første og gikk aggressivt til verks. Uttellingen kom fire minutter inn i den andre omgangen. Divock Origi, som fikk en sjelden mulighet fra start, lobbet lekkert ballen gjennom til Mohamed Salah. Egypteren gjorde opp for straffebommen og scoret 2-2.

Liverpool tok tilbake ledelsen i det 69. spilleminutt. Et hjørnespark ble klarert av Milan og havnet like utenfor 16-meteren. Der sto Liverpool-kaptein Jordan Henderson klar og hamret inn 3-2-scoringen med et kanontreff.

Milan forsøkte å nå Olivier Giroud med lange baller og innlegg i sluttminuttene, mens Liverpool fikk flere brukbare kontringsmuligheter. Det ble imidlertid ikke flere scoringer på Anfield onsdag kveld. Dermed vant Liverpool kampen 3-2.

Joe Gomez, som startet sin første kamp siden kneskaden som holdt ham ute store deler av forrige sesong, spilte hele kampen, mens Virgil van Dijk ble spart.

I den andre kampen i gruppen spilte Atlético Madrid og Porto målløst.