Kommer denne krypende, kan det fort bli rådyrt

En familie eller et kollektiv må ut med flere tusenlapper for en krem som kanskje ikke virker.

Behandling av skabb er fremdeles for dyrt

De siste to årene har det vært publisert flere titalls artikler i media om pasienter som smertelig har erfart skabbens konsekvenser for søvn, økonomi og ikke minst mental helse.

Hovedfokus har med rette vært på kostnadene og manglende effekt ved behandlingen.

Skabb er en midd som gir intens og ofte søvnforstyrrende kløe.

Den kan smitte ved all form for direkte hudkontakt, men oftest ved intim kontakt.

Skabb er ikke relatert til dårlig hygiene og forekommer i alle sosiale lag og aldre, både i småbarnsfamilier, i studentkollektiv og på sykehjem.

Det finnes 4 ulike behandlingsalternativ for skabb: Permetrin-krem (Nix), Benzylbenzoat-liniment, Tenutex-krem (inneholder benzylbenzoat) og Scatol-tabletter (inneholder ivermektin).

Førstelinje-behandling har inntil nylig vært permetrin-krem, og er det fremdeles ihht FHIs retningslinjer for behandling av skabb.

Blant hudleger har man sett en økende grad av behandlingssvikt ved bruk av permetrin-krem, og til dels også ved kombinasjonsbehandling med både permetrin-krem og Scatol-tabletter.

Gleden var derfor stor da Tenutex-krem kom på det norske markedet i desember 2020. I motsetning til permetrin-krem som er reseptfri, er Tenutex reseptbelagt.

Dette er en krem som inneholder benzylbenzoat, og som har vært førstelinje-behandling i Sverige i lang tid. Flere og flere hudleger velger nå Tenutex-krem som førstelinje-behandling.

Dyr behandling

Et stort problem for pasienter med skabb, og som kan bidra til videre smitte, er at behandlingen er dyr.

Noen har rett og slett ikke råd til å gjennomføre anbefalt behandling. En av årsakene til at det blir dyrt, er at behandlingen ikke bare innbefatter pasienten, men også alle nærkontakter (selv om nærkontaktene ikke klør).

Førstelinje-behandling har inntil nylig vært permetrin (Nix) krem som helkroppssmøring dag 0 og dag 7.

En tube permetrin krem koster ca. 400 kr, og kjøpes reseptfritt på apoteket.

En voksen person trenger to tuber pr. påsmøring, dvs. 4 tuber totalt.

Studenten i kollektivet med totalt 6 personer må altså kjøpe inn 4 x 6 tuber, totalpris 9600 kr.

Familien med 3 barn må kjøpe inn 4 x 2 pluss 2 x 3 tuber, totalt 14 tuber, totalpris 5600.

Resistent?



Fortvilelsen til pasienter som har hatt disse utleggene, men likevel ikke ble kvitt skabben er mildt sagt svært forståelig.

Og disse pasientene har det vært mange av siste året. Behandlingssvikten på permetrin-krem har blitt så hyppig forekommende ved landets hudlegekontorer, at det er enighet om at det må foreligge, om ikke en komplett resistens, så i alle fall kraftig nedsatt sensitivitet for permetrin hos skabben.

Dessverre finnes det ingen studier som har utført genanalyser på skabb som kan sikkert påvise en resistens mot permetrin.

Rapportene på behandlingssvikt er imidlertid mange, ikke bare fra Norge, men også fra Europa, USA og Australia.

Refusjon

Som andrelinje-behandling brukes ivermectin tabletter dosert etter vekt, og skal gis samtidig med helkroppssmøring dag 0 og dag 7.

I oktober 2020 ble det vedtatt at det kan søkes om blå resept for ivermectin tabletter (Scatol), gitt at det foreligger behandlingssvikt på permetrin-krem fra før.

Man må altså først ha forsøkt en krem som det blant hudleger er økende enighet om at ikke virker, for å få Scatol på blå resept.

Per i dag finnes det ikke refusjonsordning for førstelinje-behandling med permetrin-krem, Tenutex-krem eller benzylbenzoat-liniment.

Det kan søkes om blå resept på Tenutex-krem, dersom det er påvist behandlingssvikt på samtlige av behandlingene permetrin-krem, benzylbenzoat-linimet og Scatol-tabletter.

Pasienten må altså ha hatt betydelige utlegg allerede for å få Tenutex-krem på blå resept.

