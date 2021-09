Sikkerhetsrådet med hastemøte om Nord-Korea

Møtet holdes etter oppfordring fra Frankrike og Estland, og det vil foregå bak lukkede dører, opplyser FN-kilder.

Få timer etter at Nord-Korea hadde skutt opp to raketter, kunngjorde myndighetene i Sør-Korea at de hadde utført en test av en ny, langtrekkende rakett som ble skutt opp fra en ubåt under vann.

Frykten øker nå for et våpenkappløp mellom de to fiendene på den koreanske halvøya.

Fordømmer oppskytingen

USA anklager Nord-Korea for å ha brutt resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd med onsdagens rakettoppskyting.

FORDØMMER OPPSKYTING: USA har fordømt Nord-Koreas prøveoppskyting av to langdistanseraketter og oppfordrer til dialog. Her er et bilde fra nabolandet Sør-Koreas rakettøvelse, som også foregikk onsdag. Foto: South Korea Defense Ministry / AP / NTB

Fordømmelsen kommer etter at Nord-Korea onsdag gjennomførte en prøveoppskyting av to langdistanseraketter.

– USA fordømmer Nord-Koreas rakettoppskyting. Den er i strid med flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og utgjør en trussel mot naboland og andre medlemmer av det internasjonale samfunnet, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Han understreker likevel at USA er «forpliktet til en diplomatisk tilnærming til Nord-Korea» og at de «oppfordrer dem til å gå i dialog».

Kims søster langer ut

Den innflytelsesrike søsteren til Nord-Koreas leder langer ut mot kritikk fra presidenten i Sør-Korea etter at begge landene har testet raketter.

President Moon Jae-in kalte Nord-Koreas oppskyting en provokasjon, noe som fikk Kim Yo-jong til å reagere.

Hun fordømmer Sør-Koreas «ulogiske holdning» som beskriver sin egen lignende atferd som legitime handlinger for å støtte opp om fred, mens våre er en trussel mot freden, sier hun og anklager Moon for å baktale nabolandet i nord.

Bare timer etter at Nord-Korea prøveskjøt to langtrekkende raketter, skjøt Sør-Korea opp en rakett fra en neddykket ubåt. President Moon overvar testen. Sør-Korea er det sjuende landet i verden som har denne avanserte våpenteknologien.