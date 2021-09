– Vi bruker Forsvaret mer enn noen gang

Tre kraftige ring gjaller gjennom ubåten.

– Innta dykkeposter. Innta dykkeposter. Innta dykkeposter.

Fra kriker og kroker iler besetningen på ubåten KNM «Uredd» til plassene sine. Flere gnir søvnen ut av øynene.

På det kritiske punktet når ubåten dykker, skal alle være våkne og klare.

Skipssjef Henrik Krey (t.v.) sjekker periskopet en siste gang før han gir besetningen klarsignal om å dykke.

Besetningen på ULA-klassen KNM "Uredd" på skarpt torpedoøvelse i Nord-Norge. Foto: Magnus Horne / Forsvaret

Noen fester seg med klatresele. Dersom noe skjer, er det viktig at de viktigste posisjonen er besatt.

Så dykker ubåten - i 30 graders vinkel - ned i dypet.

Økt militær aktivitet

– Det skjer store endringer i nordområdene. Endringer som gjør at vi må være observante.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Yngve Odlo, har øyne på land, i luften, over og under vann.

– Norge er plassert et sted på verdenskartet som er viktig for mange. Skal vi håndheve sikkerheten vår, er vi helt avhengige av de allierte. Foto: Fredrik Hagen / Scanpix

Han forteller at den militære aktiviteten - både fra allierte og russerne - «over hele fjøla» har økt.

– Vi ser spesielt at Russland utvikler infrastrukturen sin for å kunne kontrollere aktiviteten i nord, sier Odlo.

Vilje til å annektere

For den russiske Nordflåten flytter stadig mer av øvingsaktiviteten fra Barentshavet til rett utenfor norskekysten. I starten av august avdekket etterretningsinformasjon rundt ti russiske fartøy i Norges nærområder.

Fire av disse var russiske undervannsbåter.

Besetningen øver på å styre ubåten manuelt, i tilfelle strømmen går og utløser "rorklikk". Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Ombord i KNM "Uredd" er snittalderen under 30 år. Foto: Malene Indrebø-Langlo/ TV 2

Og når russiske ubåter kryper lengre sør, krever det økt militær aktivitet fra Forsvaret.

– Konsekvensen er at vi stadig bruker større del av ressursene våre for å få et godt bilde på hva som foregår, sier Odlo.

Han understreker at han ikke er bekymret, og at kystområdene våre er i en normalsituasjon, men:

– Samtidig har Russland vist at det har både vilje og evne til å annektere andre territorium, som med Krimhalvøya. Det gjør at vi må være ekstra på vakt og ivareta våre interesser.

– Nesten utenkelig

Norge er helt avhengige av et god samarbeid med russerne, men følger godt med på den militære opprustingen og aktiviteten til president Vladimir Putin.

– Aktiviteten i forsvaret har aldri vært større enn nå, sier Odlo.

– Det er ikke lenge siden grensen mot Sverige var demilitarisert. Nå har vi styrker der til støtte for politiet. Går vi 30 år tilbake, hadde det nesten vært utenkelig.

FOH-sjefen legger trykk på at den geopolitiske situasjonen har endret seg, og vi må leve med at Russland kommer til å øve mer i årene fremover.

– Vi er ikke på vei inn i et kald krigsscenario, men vi ser at militærmakt brukes annerledes i dag, og vi ser at Russland er villig til å bruke militærmakt for å nå sine interesser, sier Odlo.

Ubåter betraktes som krigsforebyggende, og per i dag har Forsvaret seks ubåter i ULA-klassen. Foto: Magnus Horne / Forsvaret

En avskrekkende effekt

Om bord i ubåten KNM «Uredd» merker de også at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg.

– Ubåtene er svært viktige for Det norske forsvaret, sier skipssjef på KNM «Uredd», Henrik Krey.

– De har en strategisk kapasitet, og gir en avskrekkende effekt mot en eventuell motstander.

Skipssjef Henrik Krey i taktisk sentral, hjertet i ubåten, Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– 30 grader bau ned, kommanderer Krey. Så dykker ubåten ned i fjorden. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det er ingen tvil om at Russland har økt den militære aktiviteten sin. Men det vet NATO godt, sier nestkommanderende Theodor Severin Høyås-Helland. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Oransje poser med gassmasker henger rundt i hele ubåten. Begynner det å brenne blir luften fort upustelig i den trange båten. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Krey seiler en av ubåtene som er beordret til å seile i nordområdene. Oppdragene varierer, men observasjon og informasjonsinnhenting står i sentrum.

– Ubåtene er svært avanserte kampplattformer, designet for å bære det norske hovedvåpenet - tungvektstorpedoene. Det krever en høyt utdannet og kompetent besetning, som er i stand til å operere skjult, med lang utholdenhet, sier Krey.

Dobbel torpedo

– Gjør klar fire torpedoer.

– Torpedo-rør to klar.

– Da er det få minutter til gjennomføring.

Utenom de korte, kontante ordrene er det helt stille i taktisk sentral i ubåten. KNM «Uredd» skal - med kort tids mellomrom - fyre av to torpedoer i fjellsiden på Lyngen i Troms og Finnmark.

Under dekk er det lagret ekstra tungvektstorpedoer. Foto: Magnus Horne / Forsvaret
Begrenset plass om bord, så her lagres både torpedoer, bagasje, nachos og isbergsalat. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Forsvarets undervannsbåter i ULA-klassen er utrustet med 12 trådstyrte torpedoer, typen DM2A3.

– Vi trener på et angrep, i simulert modem, mot et fiendtlig overflatemål, sier skipssjef Krey.

Forsvaret gjør dette for å sjekke at våpnene er i stand, men også for at besetningen skal være godt drillet og trent på å bruke det.

Se torpedotreffene i videoen øverst i saken.

ULA-ubåtene begynner å blir gamle. Forsvaret venter leveranse av fire nye ubåter, den første skal være på plass i 2029. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Torstein Farstad, torpedooffiser, om bord på KNM "Uredd". Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Løsningen på begrenset skapplass. Klaser med bananer henger rundt i hele båten. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Båten dykker i 30 grader, her er det stoppeklokkene til høyre som er loddrette. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Med på øvelsen er også kystvaktskipet KV «Heimdal». To torpedoer skal treffe fjellsiden på Lyngen, nord for Tromsø.

Tre minutter fra avfyrt skudd, dundrer torpedoene i fjellet. Bølgen av vann og steinsprut står 80 meter rett opp.

– Grunnpilaren for ubåtene er tilstedeværelse og informasjonsinnhenting, for slik å skape en situasjonsforståelse for Forsvarets operative hovedkvarter, sier Krey.

– Men endringen i sikkerhetssituasjonen har ført til større aktivitet, og som en respons på dette seiler vi langt mer i nordområdene nå, enn tidligere.